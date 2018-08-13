Экс-юрист Трампа отрицает, что президент съел документы после встречи с ним

Источник: AP 2018

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отрицает, что глава государства после одной из встреч прожевал и проглотил некий важный документ. Юрист написал об этом в Twitter.

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«Для тех десятков журналистов, которые звонили мне по поводу утверждения Омаросы в ее новой книге о том, что Трамп взял мою записку, положил себе в рот и съел… Я такого никогда не видел, я просто в шоке от того, что кто-то мог воспринять это всерьез», — отметил он.

О том, что Трамп прожевал и проглотил документ, ранее заявила бывший директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман.

По ее словам, глава государства запихнул себе в рот некий документ после встречи с Коэном в Овальном кабинете Белого дома.

«Я видела, как он засунул себе в рот записку. Учитывая, что Трамп всегда был достаточно брезгливым человеком, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Похоже, речь шла о чем-то очень и очень конфиденциальном», — привела газета The Washington Post отрывок из книги Ньюман.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. По сведениям WP, в отношении Коэна идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.