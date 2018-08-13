Экс-юрист Трампа отрицает, что президент съел документы после встречи с ним
Майкл Коэн «в шоке от того, что
Майкл Коэн «в шоке от того, что
ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отрицает, что глава государства после одной из встреч прожевал и проглотил некий важный документ. Юрист написал об этом в Twitter.
«Для тех десятков журналистов, которые звонили мне по поводу утверждения Омаросы в ее новой книге о том, что Трамп взял мою записку, положил себе в рот и съел… Я такого никогда не видел, я просто в шоке от того, что
О том, что Трамп прожевал и проглотил документ, ранее заявила бывший директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса
По ее словам, глава государства запихнул себе в рот некий документ после встречи с Коэном в Овальном кабинете Белого дома.
В начале апреля сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. По сведениям WP, в отношении Коэна идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.
В числе конфискованных материалов, предположительно, переписка адвоката с Трампом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала в интимную связь с Трампом.