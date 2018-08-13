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03:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Посольство считает «абсурдными» заявления о «российском вмешательстве» в события в Шарлотсвилле

Посольство России в США назвало «абсурдными» заявления конгрессмена Томаса Гаррета о вмешательстве России в американскую политику, которое привело к обострению ситуации в Шарлотсвилле, где в 2017 акция националистов переросла в столкновения с их противниками.

Источник: РИА "Новости"

В дипмиссии в очередной раз отметили, то никаких подтверждений «этих инсинуаций… нет в принципе».

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«Переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, беспорядки в Шарлотсвилле в прошлом году начались из-за намерения властей убрать из городского парка памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял армию конфедератов в ходе Гражданской войны в США в 1861—1865 годах. В результате столкновений между участниками проходившего в городе «Марша объединенных правых» и их противниками погибла девушка, еще 34 человека получили ранения.

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