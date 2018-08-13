Посольство считает «абсурдными» заявления о «российском вмешательстве» в события в Шарлотсвилле

Источник: РИА "Новости"

В дипмиссии в очередной раз отметили, то никаких подтверждений «этих инсинуаций… нет в принципе».

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«Переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита», — говорится в сообщении посольства в Facebook.