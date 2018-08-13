Посольство считает «абсурдными» заявления о «российском вмешательстве» в события в Шарлотсвилле

В дипмиссии в очередной раз отметили, то никаких подтверждений «этих инсинуаций… нет в принципе».
«Переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Напомним, беспорядки в Шарлотсвилле в прошлом году начались из-за намерения властей убрать из городского парка памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял армию конфедератов в ходе Гражданской войны в США в 1861—1865 годах. В результате столкновений между участниками проходившего в городе «Марша объединенных правых» и их противниками погибла девушка, еще 34 человека получили ранения.