Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Джигарханян потребовал от бывшей жены круглую сумму
Борис Гребенщиков вступился за Монеточку
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Кудрявцева купила кокон для недоношенного ребенка - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Борис Гребенщиков вступился за Монеточку
Ирина Горбачева кардинально сменила имидж
Непростые: следствие о девушках, убивших отца М. Хачатуряна
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
05:06 (мск), источник: РИА Новости

Американский эсминец зашел в воскресенье в Черное море

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Эсминец ВМС США «Карни», который оснащен системой противоракетной обороны Aegis, вошел в воскресенье в Черное море, говорится в опубликованном сообщении 6-го флота ВМС США.

«Арли Берк, ракетный эскадренный миноносец “Карни” (USS Carney DDG-64), вошел в Черное море 12 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе», — сказано в сообщении.

Командующий «Карни» Тайсон Юнг сообщил, что «прибытие “Карни” в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе». «Наше время, проведенное здесь, поможет нам улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом с нашими странами-партнерами», — добавил он.

Ранее «Карни» заходил в Черное море в январе этого года.

Тогда председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук, капитан первого ранга Михаил Ненашев сообщил, что это не является дружественным по отношению к России шагом.

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» (Arleigh Burke), к которому относится «Карни», являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны «Иджис» (Aegis), они способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО «Иджис», которые позволяют применить до 56 крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью. На борту корабля размещается вертолет «Си Хок» (SH-60 Seahawk). Экипаж эсминцев типа «Арли Берк» составляет более 330 человек.

 Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность
НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Установившие мангал на Медном всаднике вандалы задержаны
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Роналдо госпитализирован на Ибице
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь