Американский эсминец зашел в воскресенье в Черное море

«Арли Берк, ракетный эскадренный миноносец “Карни” (USS Carney DDG-64), вошел в Черное море 12 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе», — сказано в сообщении.

Командующий «Карни» Тайсон Юнг сообщил, что «прибытие “Карни” в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе». «Наше время, проведенное здесь, поможет нам улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом с нашими странами-партнерами», — добавил он.

Ранее «Карни» заходил в Черное море в январе этого года.

Тогда председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук, капитан первого ранга Михаил Ненашев сообщил, что это не является дружественным по отношению к России шагом.