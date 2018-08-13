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08:35 (мск), источник: БЕЛТА

Более 18 тыс. многодетных семей Брестской области получат матпомощь к учебному году

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области материальную помощь к новому учебному году получат свыше 18 тыс. многодетных семей, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Власовец.

Выплаты предусмотрены государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы.

Согласно программе единовременная материальная помощь оказывается многодетным семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося учреждения общего среднего или специального образования. Предварительно такую поддержку в регионе планируется оказать 18 678 семьям, в которых воспитываются 38 816 детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено выделить Br1,4 млн.

По вопросам выплат родителям школьников нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. Выплаты идут во всех районах. По состоянию на 7 августа материальную помощь уже получили 12 913 семей на общую сумму Br951,7 тыс. Размер матпомощи определяется органами власти на местах в зависимости от возможностей бюджета. При этом сумма может составлять до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года (сейчас БПМ составляет Br213,67). В Березовском районе размер выплаты на каждого учащегося из многодетной семьи составляет Br48, в Пинске и Барановичском районе — Br45, в Ивацевичском районе — Br42, в Барановичах — Br40, в Бресте — Br35.

Помимо этого органы по труду, занятости и социальной защиты горрайисполкомов оказывают государственную адресную социальную помощь малообеспеченным семьям. Она оказывается в виде единовременных и ежемесячных пособий для приобретения обуви, одежды и школьных принадлежностей. Материальную помощь к школе оказывают и многодетным родителям в соответствии с коллективными договорами предприятий и организаций.

В прошлом году в Брестской области материальную помощь к новому учебному году получили 18 962 многодетные семьи на общую сумму Br1,3 млн.

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