Более 18 тыс. многодетных семей Брестской области получат матпомощь к учебному году

Выплаты предусмотрены государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы.

Согласно программе единовременная материальная помощь оказывается многодетным семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося учреждения общего среднего или специального образования. Предварительно такую поддержку в регионе планируется оказать 18 678 семьям, в которых воспитываются 38 816 детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено выделить Br1,4 млн.

По вопросам выплат родителям школьников нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. Выплаты идут во всех районах. По состоянию на 7 августа материальную помощь уже получили 12 913 семей на общую сумму Br951,7 тыс. Размер матпомощи определяется органами власти на местах в зависимости от возможностей бюджета. При этом сумма может составлять до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года (сейчас БПМ составляет Br213,67). В Березовском районе размер выплаты на каждого учащегося из многодетной семьи составляет Br48, в Пинске и Барановичском районе — Br45, в Ивацевичском районе — Br42, в Барановичах — Br40, в Бресте — Br35.

Помимо этого органы по труду, занятости и социальной защиты горрайисполкомов оказывают государственную адресную социальную помощь малообеспеченным семьям. Она оказывается в виде единовременных и ежемесячных пособий для приобретения обуви, одежды и школьных принадлежностей. Материальную помощь к школе оказывают и многодетным родителям в соответствии с коллективными договорами предприятий и организаций.