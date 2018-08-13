42-летняя выпускница «Болашака» возглавила управление образования Шымкента

Акерке Абылайхан родилась в 1976 году в селе Аркат ВКО. После окончания школы решила пойти по стопам родителей-учителей и поступила в Семипалатинский педагогический институт имени Ш. Кудайбергенова, который окончила в 1997 году по специальности «учитель биологии и химии». Затем продолжила свое образование в КазНУ имени аль-Фараби, а после — в Техническом университете Хемниц в Германии.

Имеет ученые степени: доктор PhD — кандидат химических наук, доктор философии и доктор PhD — доктор естественных наук по германской системе.

Имеет целый ряд государственных и международных наград — от почетной грамоты МОН РК и нагрудного знака «Почетный работник образования Республики Казахстан» до почетных грамот Министерства высшего образования Афганистана, исполнительного комитета СНГ по проектам в области образования, медаль ШОС.

В разные годы являлась членом Национального комитета по охране нематериального культурного наследия при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, председателем экспертной группы СНГ по проектам в области образования, членом рабочей группы по официальной помощи развитию МИД РК.

В 2016 году участвовала в правительственной образовательной программе ФРГ «Дуальное образование» в Кельне и Берлине, а также в семинаре международных экспертов в сфере образования в Сеуле. В 2018 году — научный консультант ООН-женщины по вопросам образования. Трудовую деятельность начала стажером-преподавателем Государственного университета «Семей». Затем работала научным сотрудником КазНУ имени аль-Фараби, Технического университета Хемниц в Германии.