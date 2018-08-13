42-летняя выпускница «Болашака» возглавила управление образования Шымкента
Управление образования Шымкента возглавила выпускница программы «Болашак», яркая представительница династии учителей Акерке Абылайхан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Управление образования Шымкента возглавила выпускница программы «Болашак», яркая представительница династии учителей Акерке Абылайхан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Акерке Абылайхан родилась в 1976 году в селе Аркат ВКО. После окончания школы решила пойти по стопам
Имеет ученые степени: доктор PhD — кандидат химических наук, доктор философии и доктор PhD — доктор естественных наук по германской системе.
Имеет целый ряд государственных и международных наград — от почетной грамоты МОН РК и нагрудного знака «Почетный работник образования Республики Казахстан» до почетных грамот Министерства высшего образования Афганистана, исполнительного комитета СНГ по проектам в области образования, медаль ШОС.
В разные годы являлась членом Национального комитета по охране нематериального культурного наследия при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, председателем экспертной группы СНГ по проектам в области образования, членом рабочей группы по официальной помощи развитию МИД РК.
В 2016 году участвовала в правительственной образовательной программе ФРГ «Дуальное образование» в Кельне и Берлине, а также в семинаре международных экспертов в сфере образования в Сеуле. В 2018 году — научный консультант
С 2006 года в течение 12 лет работала в МОН РК: начальником отдела, начальником управления реализации международных программ Департамента стратегии развития, заместителем директора Департамента стратегии и информационных технологий, заместителем директора Департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества, заместителем директора Департамента юридической службы и международного сотрудничества, а также заместителем директора Академии политического менеджмента партии «Нұр Отан». Свободно владеет казахским, русским, английским и немецким языками.