Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сом-людоед на Дону: что выяснилось о пресноводном хищнике
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Джигарханян потребовал от бывшей жены круглую сумму
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Ангела Меркель удивила публику зеленым платьем
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Агутин высказался о своем провале на концерте - СМИ
Скончался народный артист Анатолий Узденский - СМИ
Барановская и Чехова поддержали Дакоту после разрыва с мужем
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
11:39 (мск), источник: Tengrinews

В Шымкенте произошел ряд кадровых назначений

В Шымкенте произошел ряд кадровых назначений, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначена Асылбекова Гульнур Нурбеккызы. До назначения работала заместителем руководителя аппарата акимата Туркестанской области. Также работала в управлении экономики и финансов.

Читайте также
42-летняя выпускница «Болашака» возглавила управление образования Шымкента

Вторым заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначен Мырзатаев Шалкар Бауыржанулы. До назначения работал представителем города Шымкента в Астане. Президентом ФК «Ордабасы» назначен Катаев Нуржан Жолымбекулы, неоднократный чемпион Азии и Республики по вольной борьбе.

Наряду с этим, назначены руководители нескольких управлений. Руководителем управления инспекции земельных отношений и контроля за использованием земельных ресурсов назначен Агибаев Жанибек Есенулы. До этого работал заместителем акима Сарыагашского района.

Управление энергетики и ЖКХ возглавил Аманкулов Нурлан Амирбекулы, ранее работавший в должности заместителя района Костанайской области.

Руководителем управления ГАСК назначен Дуйсенов Берик Тастанбекулы. До назначения работал заместителем управления ГАСК по Туркестанской области.

Управление образования возглавила Абылайхан Акерке. До назначения работала советником акима Шымкента.

Аскар Сакенулы возглавил управление ветеринарии и сельского хозяйства. До назначения работал директором департамента Министерства культуры и спорта.

Руководителем управления по делам молодежи, семьи и детей назначен Калтаев Жандос Тулембекулы. До назначения работал в Центральном аппарате партии «Нур Отан».

Руководителем секретариата Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима Шымкента назначен Калмуратов Муратали Оразалиулы. Последние 4 года он работал секретарем Ассамблеи Народа Казахстана акима Туркестанской области.

Все новости региона
Алматы готов провести студенческий ЧМ по футзалу на самом высоком уровне
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением
Бабушка права: приметы, эффективность которых доказана наукой
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Смешной и странный: советским Винни-Пухом восхитились в США
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Ревизорро» В новом сезоне к команде популярного проекта присоединится звезда соцсетей, известная забавными видеороликами
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь