В Шымкенте произошел ряд кадровых назначений

Заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначена Асылбекова Гульнур Нурбеккызы. До назначения работала заместителем руководителя аппарата акимата Туркестанской области. Также работала в управлении экономики и финансов.

Вторым заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначен Мырзатаев Шалкар Бауыржанулы. До назначения работал представителем города Шымкента в Астане. Президентом ФК «Ордабасы» назначен Катаев Нуржан Жолымбекулы, неоднократный чемпион Азии и Республики по вольной борьбе.

Наряду с этим, назначены руководители нескольких управлений. Руководителем управления инспекции земельных отношений и контроля за использованием земельных ресурсов назначен Агибаев Жанибек Есенулы. До этого работал заместителем акима Сарыагашского района.

Управление энергетики и ЖКХ возглавил Аманкулов Нурлан Амирбекулы, ранее работавший в должности заместителя района Костанайской области.

Руководителем управления ГАСК назначен Дуйсенов Берик Тастанбекулы. До назначения работал заместителем управления ГАСК по Туркестанской области.

Управление образования возглавила Абылайхан Акерке. До назначения работала советником акима Шымкента.

Аскар Сакенулы возглавил управление ветеринарии и сельского хозяйства. До назначения работал директором департамента Министерства культуры и спорта.

Руководителем управления по делам молодежи, семьи и детей назначен Калтаев Жандос Тулембекулы. До назначения работал в Центральном аппарате партии «Нур Отан».