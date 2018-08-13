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11:41 (мск), источник: Zakon.kz

Абзал Нукенов освобожден от должности вице-министра по делам религий и гражданского общества

Он уволился по собственному желанию.

Источник: Zakon.kz

Постановлением Правительства Республики Казахстан Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности вице-министра по делам религий и гражданского общества РК согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Напомним, в соответствии с указом главы государства № 707 от 28.06.2018 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК» Министерство по делам религий и гражданского общества переименовано в Министерство общественного развития. Новому ведомству переданы функции и полномочия Министерства культуры и спорта по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.

Миссией Министерства общественного развития РК является формирование конструктивных государственно-конфессиональных отношений, укрепление стабильности, развитие эффективной системы партнерства государства и институтов гражданского общества, выработка и эффективная реализация государственной молодежной и семейной политики.

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