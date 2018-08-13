Абзал Нукенов освобожден от должности вице-министра по делам религий и гражданского общества

Постановлением Правительства Республики Казахстан Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности вице-министра по делам религий и гражданского общества РК согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Напомним, в соответствии с указом главы государства № 707 от 28.06.2018 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК» Министерство по делам религий и гражданского общества переименовано в Министерство общественного развития. Новому ведомству переданы функции и полномочия Министерства культуры и спорта по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.