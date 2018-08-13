Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Лайфхаки: 8 реальных способов сэкономить топливо
Долгожданное чудо: звезды, ставшие мамами после 50 лет
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Фигурки Овечкина ценой 14000 рублей раскупили за несколько часов
Российский легкоатлет оспорит свое отстранение в CAS
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
55-летний Жулин и 32-летняя фигуристка сыграли свадьбу - СМИ
Новые подробности об убийстве тремя дочерьми отца
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:13 (мск), источник: Zakon.kz

Председатель Верховного суда РК: К нам просочились «случайные»

О процедуре наказания судей рассказал Асанов.

В своем обращении к коллегам Председатель ВС РК Жакып Асанов отмечает, что каждый судья при отправлении правосудия подчиняется только закону, своим внутренним убеждениям, своей совести. Никто не может просто взять и наказать их — это сложная и многоступенчатая процедура, передает Zakon.kz.

«Как вы знаете, когда есть жалоба на судью, идёт проверка. Если нарушение подтверждается, то президиум облсуда или Верховного Суда инициирует дисциплинарное производство и направляет материалы в Судебное Жюри Верховного Суда. По итогам могут объявить замечание, выговор или принять решение освободить от должности. В последнем случае рекомендация идёт в Высший Судебный Совет, в автономный госорган, который от Верховного Суда не зависит», — отметил в обращении Асанов.

Читайте также
Четверо судей ВС РК освобождены от должности

Нарушения по этике рассматривает Комиссия по этике. После этого такие же процедуры, как было указано выше.

При этом отмечается, что, если истёк год со дня вынесения незаконного решения, то привлечь судью уже нельзя.

«Хотя о том, что решение незаконное узнаём гораздо позже, когда дело прошло все инстанции. При этом судья, вправе оспаривать вменяемые ему нарушения в Высший Судебный Совет или по нарушениям этики — в Союз судей. Это тоже отдельная процедура и своя бюрократия. Иначе говоря, есть чётко установленный порядок и законодательные ограничения для привлечения судьи к ответственности. Председатель Верховного Суда не может сам наказать и, тем более, уволить судью. Это выработанная веками формула независимости судей. Таковы принципы правосудия. И так во всём цивилизованном мире. Всё это прописано и в нашей Конституции, и в законах. Это нужно, чтобы каждый судья имел полные гарантии независимости от государственных и негосударственных структур, от председателей судов, и т. ч. и от Председателя Верховного Суда», — отметил глава ВС РК.

Читайте также
Адвокатов в Казахстане станет меньше

Механизм наказания сложный и долгий. И она рассчитана на судебную систему с честными, грамотными и беспристрастными судьями, где нарушения закона — единичны.

«У нас, к сожалению, система отбора в судьи не срабатывала, как жёсткий фильтр и к нам просочились “случайные”, неготовые ни профессионально, ни морально нести высокий статус судьи. Поэтому и ошибки есть, и коррупция, и служебная зависимость. И командно-административный подход в судах тоже есть, как отмечали международные эксперты в прошлом году. Всё это, безусловно, надо “выкорчёвывать”, потому что все эти вещи несовместимы с базовым, можно сказать, “святым” принципом правосудия — независимостью судьи. Тем не менее, мы будем аккуратно улучшать наши законы, чтобы повысить ответственность каждого судьи», — написал Асанов.

По его словам, за 8 месяцев не было принято ни одного нового судьи. Хотя вакансий почти 10% и нагрузка растёт каждый день.

«Не брали не потому, что нет достойных. Они есть. Но их надо найти. Поэтому с ВСС кардинально меняем инструменты отбора», — заключил по этому поводу Асанов.

Все новости региона
 Названо имя предполагаемого заказчика убийства Влада Листьева
Убийство чемпиона ММА в Ташкенте запечатлели на видео
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Вайкуле выступит на «Новой волне», несмотря на позицию по Крыму
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Бабушка права: приметы, эффективность которых доказана наукой
Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Спорт
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта Объединенный чемпионат Европы проходил с 2 по 12 августа. Соревнования принимали Глазго, Эдинбург и Берлин, в котором состоялся легкоатлетический турнир
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Лайфхаки: 8 способов сэкономить топливо (реальных) Цены на бензин бьют рекорды, а тут еще и АЗС недоливают бензин — в итоге водители порой платят в реальности не по 44-45 рублей за один литр, а по 50-55 рублей! В такой ситуации вопрос «как сэкономить» крутится в голове постоянно. Даем советы
Кино
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой Певец признался, что не прошел отбор в «Фактор А»
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь