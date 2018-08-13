Председатель Верховного суда РК: К нам просочились «случайные»

В своем обращении к коллегам Председатель ВС РК Жакып Асанов отмечает, что каждый судья при отправлении правосудия подчиняется только закону, своим внутренним убеждениям, своей совести. Никто не может просто взять и наказать их — это сложная и многоступенчатая процедура, передает Zakon.kz.

«Как вы знаете, когда есть жалоба на судью, идёт проверка. Если нарушение подтверждается, то президиум облсуда или Верховного Суда инициирует дисциплинарное производство и направляет материалы в Судебное Жюри Верховного Суда. По итогам могут объявить замечание, выговор или принять решение освободить от должности. В последнем случае рекомендация идёт в Высший Судебный Совет, в автономный госорган, который от Верховного Суда не зависит», — отметил в обращении Асанов.

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Нарушения по этике рассматривает Комиссия по этике. После этого такие же процедуры, как было указано выше.

При этом отмечается, что, если истёк год со дня вынесения незаконного решения, то привлечь судью уже нельзя.

«Хотя о том, что решение незаконное узнаём гораздо позже, когда дело прошло все инстанции. При этом судья, вправе оспаривать вменяемые ему нарушения в Высший Судебный Совет или по нарушениям этики — в Союз судей. Это тоже отдельная процедура и своя бюрократия. Иначе говоря, есть чётко установленный порядок и законодательные ограничения для привлечения судьи к ответственности. Председатель Верховного Суда не может сам наказать и, тем более, уволить судью. Это выработанная веками формула независимости судей. Таковы принципы правосудия. И так во всём цивилизованном мире. Всё это прописано и в нашей Конституции, и в законах. Это нужно, чтобы каждый судья имел полные гарантии независимости от государственных и негосударственных структур, от председателей судов, и т. ч. и от Председателя Верховного Суда», — отметил глава ВС РК.

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Механизм наказания сложный и долгий. И она рассчитана на судебную систему с честными, грамотными и беспристрастными судьями, где нарушения закона — единичны.

«У нас, к сожалению, система отбора в судьи не срабатывала, как жёсткий фильтр и к нам просочились “случайные”, неготовые ни профессионально, ни морально нести высокий статус судьи. Поэтому и ошибки есть, и коррупция, и служебная зависимость. И командно-административный подход в судах тоже есть, как отмечали международные эксперты в прошлом году. Всё это, безусловно, надо “выкорчёвывать”, потому что все эти вещи несовместимы с базовым, можно сказать, “святым” принципом правосудия — независимостью судьи. Тем не менее, мы будем аккуратно улучшать наши законы, чтобы повысить ответственность каждого судьи», — написал Асанов.

По его словам, за 8 месяцев не было принято ни одного нового судьи. Хотя вакансий почти 10% и нагрузка растёт каждый день.