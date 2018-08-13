Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
«Волга» vs бетонный забор: догадайтесь, кто проиграл (видео)
Екатерина Климова удивила поклонников снимком дочки
Джигарханян потребовал от бывшей жены круглую сумму
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта
Российский легкоатлет оспорит свое отстранение в CAS
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
55-летний Жулин и 32-летняя фигуристка сыграли свадьбу - СМИ
Новые подробности об убийстве тремя дочерьми отца
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:19 (мск), источник: Noi.md

Изменения национальной паспортной системы вступили в силу

С 10 октября будут выдаваться паспорта со сроком действия 10 лет.

В новых паспортах не будут указаны группа крови и национальность. Поправки к Закону о национальной паспортной системе были опубликованы в Официальном мониторе.

Читайте также
Новые паспорта в Молдове: парламент страны одобрил изменения

Авторы поправок считают, что информация о группе крови в удостоверении личности не всегда является определяющим элементом для установления надежной корреляции между владельцем удостоверения личности и группой крови. По их мнению, исключение группы крови облегчит получение удостоверения личности гражданина Республики Молдова, а также сэкономит время и сократит финансовые расходы.

Закон также предусматривает исключительное применение подписи владельца, достигшего 14-летнего возраста, когда за несовершеннолетним признается право ограниченной дееспособности. В случае детей в возрасте до 14 лет и тех, кто не может применять подписи, будет специальная отметка, примененная в условиях, определенных правительством.

Внедрение новых положений не потребует финансовых расходов из государственного бюджета и будет осуществляться из имеющихся финансовых ресурсов Агентства публичных услуг.

Все новости региона
 Протест у Минздрава: «Стоп ложным диагнозам!»
Словесная перепалка между врио примара и начальником Управления транспорта: Возьмете в руки лопату
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Вайкуле выступит на «Новой волне», несмотря на позицию по Крыму
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Бабушка права: приметы, эффективность которых доказана наукой
Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Спорт
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта Объединенный чемпионат Европы проходил с 2 по 12 августа. Соревнования принимали Глазго, Эдинбург и Берлин, в котором состоялся легкоатлетический турнир
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Лайфхаки: 8 способов сэкономить топливо (реальных) Цены на бензин бьют рекорды, а тут еще и АЗС недоливают бензин — в итоге водители порой платят в реальности не по 44-45 рублей за один литр, а по 50-55 рублей! В такой ситуации вопрос «как сэкономить» крутится в голове постоянно. Даем советы
Кино
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой Певец признался, что не прошел отбор в «Фактор А»
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь