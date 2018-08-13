Изменения национальной паспортной системы вступили в силу

В новых паспортах не будут указаны группа крови и национальность. Поправки к Закону о национальной паспортной системе были опубликованы в Официальном мониторе.

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Авторы поправок считают, что информация о группе крови в удостоверении личности не всегда является определяющим элементом для установления надежной корреляции между владельцем удостоверения личности и группой крови. По их мнению, исключение группы крови облегчит получение удостоверения личности гражданина Республики Молдова, а также сэкономит время и сократит финансовые расходы.

Закон также предусматривает исключительное применение подписи владельца, достигшего 14-летнего возраста, когда за несовершеннолетним признается право ограниченной дееспособности. В случае детей в возрасте до 14 лет и тех, кто не может применять подписи, будет специальная отметка, примененная в условиях, определенных правительством.