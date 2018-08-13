Путин на встрече с Меркель обсудит Сирию и Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель в эту субботу примет в правительственной резиденции Мезеберг президента России Владимира Путина, передает Reuters слова представителя правительства ФРГ.
Канцлер Германии Ангела Меркель в эту субботу примет в правительственной резиденции Мезеберг президента России Владимира Путина, передает Reuters слова представителя правительства ФРГ.
По его информации, основными вопросами встречи станут ситуация в Сирии и на Украине, а также энергетические вопросы. Кроме того, лидеры стран планируют провести совместную
У Путина на конец этой недели запланирована международная поездка, а в середине недели президент совершит региональную поездку, сообщал журналистам
До этого Путин встречался с Меркель 18 мая в Сочи в летней резиденции «Бочаров ручей».