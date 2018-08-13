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13:12 (мск), источник: Ведомости

Путин на встрече с Меркель обсудит Сирию и Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель в эту субботу примет в правительственной резиденции Мезеберг президента России Владимира Путина, передает Reuters слова представителя правительства ФРГ.

Источник: AP 2018

По его информации, основными вопросами встречи станут ситуация в Сирии и на Украине, а также энергетические вопросы. Кроме того, лидеры стран планируют провести совместную пресс-конференцию.

У Путина на конец этой недели запланирована международная поездка, а в середине недели президент совершит региональную поездку, сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого Путин встречался с Меркель 18 мая в Сочи в летней резиденции «Бочаров ручей».

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