Путин на встрече с Меркель обсудит Сирию и Украину

Источник: AP 2018

По его информации, основными вопросами встречи станут ситуация в Сирии и на Украине, а также энергетические вопросы. Кроме того, лидеры стран планируют провести совместную пресс-конференцию.

У Путина на конец этой недели запланирована международная поездка, а в середине недели президент совершит региональную поездку, сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.