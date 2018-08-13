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14:39 (мск), источник: РИА Новости

В США заявили, что объявлять окончание Корейской войны слишком рано

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США не поддерживают предложение КНДР официально объявить об окончании Корейской войны, заявил американский посол в Южной Корее Гарри Харрис.

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«Несмотря на улучшение отношений между Севером и Югом, а также Севером и Соединенными Штатами, говорить об этом еще рано», — цитирует дипломата Yonhap News.

По его словам, главной целью на сегодняшний день остается денуклеаризация Корейского полуострова. Поэтому он призвал лидера КНДР Ким Чен Ына выполнить все обязательства, взятые на себя во время встреч с руководством США и Южной Кореи.

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«У Севера есть шанс вырваться из бедности последних шести десятилетий. Потенциал для позитивных изменений в Северной Корее безграничен», — добавил Харрис.

Ранее председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль заявил, что Пхеньян просит объявить об официальном окончании войны для продолжения процесса денуклеаризации.

Корейская война — конфликт между Северной и Южной Кореями, фактически длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Официально окончание войны не провозгласили до сих пор.

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Следите за развитием темы«Внезапный мир США и Северной Кореи»
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