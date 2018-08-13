Глава региона Андрей Травников на форуме «Земляки» в Каргатском районе рассказал о поддержке молодежного движения

Источник: Вести - Новосибирск

Тот случай, когда атмосферу праздника чувствуешь с порога: доброта — во всем, даже на татами.

Виктория Шмидт, корреспондент: «Это одна из площадок — толчун, так называемая “медвежья борьба”, ее придумали у нас, в Новосибирской области. Задача — вытолкать соперника за пределы круга. Но побеждает не самый сильный».

Философия борьбы — уважать соперника, «победа любой ценой» — не здесь.

Андрей Тамбовцев, организатор площадки: «Нельзя подбрасывать, делать подсечки, всякая подлость запрещена. Нужно победить, не ограничивая соперника, не ограничивая его возможности — уважая, любя, но так потихоньку вытолкнуть».

По соседству — самбо, веревочный парк, ремесленники: десятки образовательных и спортивных площадок. Рекордное за все годы количество участников.

Егор Орел, представитель Ассоциации землячеств Новосибирской области: «Мы подтянули очень разные слои ребят, чтобы одни учились у других, чтобы они разговаривали, общались, набирались положительных моментов. И ребята растут с каждым годом — выросли в плане организационном, в плане духовном».

Впервые в этом году на форуме «Земляки» — «проектный конвейер»: поступило больше 20 идей, в финале — пять. Например, школа семейного общения для решения конфликта отцов и детей. Венгеровская молодежь презентовала проект «Живые шахматы»: он уже работает на территории района, в планах — выйти на региональный масштаб. Еще из идей — туристический спортивный поход, форум для общественников, фестиваль мультипликации.

Проекты разносторонние, интересные, некоторые очень неожиданные, перспективные, с разной степенью проработки, но точно состоятся. Хочу пожелать, чтобы, когда вы вернетесь в свои районы к своим землякам на малую родину, вас точно так же поддержали, как поддерживают сегодня ваши друзья-земляки, которые собрались в Каргате. Андрей Травников врио губернатора Новосибирской области