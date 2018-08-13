Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
«Волга» vs бетонный забор: догадайтесь, кто проиграл (видео)
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото)
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий: Володин
Умер актёр "Улиц разбитых фонарей" - СМИ
Доренко возразил новой версии убийства Листьева: «Сыграл мелкий»
В Подмосковье мужчина случайно убил сына
Фанаты удивились внешности 60-летней Яковлевой - фото
Старшая дочь не была на свадьбе Жулина и любовницы
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
В России стали меньше строить торговых центров
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14:50 (мск), источник: dostup1.ru

Губернатор назначил 3 членов комиссии по выбору главы Миасса

В списке — замена: Заксобрание в комиссии представит вице-спикер.

Назначены члены конкурсной комиссии по выборам главы Миасса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В соответствии с частью 21 статьи 36 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», правительство и Законодательное Собрание представят трое: заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голшицын, начальник Управления по внутренней политике правительства региона Виталий Шиков и заместитель председателя южноуральского парламента Александр Журавлев.

Напомним, в предыдущей комиссии, работа которой закончилась скандалом, Заксобрание представлял Олег Голиков.

В Миассе, между тем, продолжается прием заявок на пост главы города — он продлится до 20 августа включительно, заседание комиссии по выбору нового мэра пройдет 26 сентября.

Должность остается вакантной после ухода Геннадия Васькова в отставку 15 мая. В отношении экс-главы города было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при покупке здания для детского сада. Обязанности главы Миасса исполняет Григорий Тонких.

Все новости региона
 Челябинец снял на видео метеорный поток Персеиды
Губернатор назначил 3 членов комиссии по выбору главы Миасса
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
Смертельные ласки: как убивает собачья слюна
Российские миллиардеры за день потеряли 4,1 миллиарда долларов
Почему Каспийское море нельзя назвать ни морем, ни озером?
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
«Большая загадка Моисея». Археологи заново открывают Библию
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Спорт
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта Объединенный чемпионат Европы проходил с 2 по 12 августа. Соревнования принимали Глазго, Эдинбург и Берлин, в котором состоялся легкоатлетический турнир
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок Актриса исполняет главную роль в фильме ужасов «Рассвет»
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь