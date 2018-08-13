Губернатор назначил 3 членов комиссии по выбору главы Миасса

Назначены члены конкурсной комиссии по выборам главы Миасса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В соответствии с частью 21 статьи 36 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», правительство и Законодательное Собрание представят трое: заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голшицын, начальник Управления по внутренней политике правительства региона Виталий Шиков и заместитель председателя южноуральского парламента Александр Журавлев.

Напомним, в предыдущей комиссии, работа которой закончилась скандалом, Заксобрание представлял Олег Голиков.

В Миассе, между тем, продолжается прием заявок на пост главы города — он продлится до 20 августа включительно, заседание комиссии по выбору нового мэра пройдет 26 сентября.