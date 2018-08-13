Дегтярев призвал не наказывать занимающихся сексом в Зарядье
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев призвал не наказывать людей, которые занимались сексом в столичном парке «Зарядье», «если у них любовь».
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев призвал не наказывать людей, которые занимались сексом в столичном парке «Зарядье», «если у них любовь».
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в «Зарядье» сейчас наблюдается «небывалое количество случаев занятия людьми сексом», сообщало агентство «Москва».
«Людей этих мы не осуждаем, если у них любовь, не надо их наказывать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Парк «Зарядье» открыли 9 сентября 2017 года в день празднования 870-летия Москвы на месте снесенной гостиницы «Россия» около Кремля. Территория парка разделена на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Также в нем располагается «парящий» мост,