Дегтярев призвал не наказывать занимающихся сексом в Зарядье

Источник: РИА Новости

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в «Зарядье» сейчас наблюдается «небывалое количество случаев занятия людьми сексом», сообщало агентство «Москва».

«Людей этих мы не осуждаем, если у них любовь, не надо их наказывать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».