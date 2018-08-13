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18:27 (мск), источник: РИА Новости

Дегтярев призвал не наказывать занимающихся сексом в Зарядье

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев призвал не наказывать людей, которые занимались сексом в столичном парке «Зарядье», «если у них любовь».

Источник: РИА Новости

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в «Зарядье» сейчас наблюдается «небывалое количество случаев занятия людьми сексом», сообщало агентство «Москва».

«Людей этих мы не осуждаем, если у них любовь, не надо их наказывать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Парк «Зарядье» открыли 9 сентября 2017 года в день празднования 870-летия Москвы на месте снесенной гостиницы «Россия» около Кремля. Территория парка разделена на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Также в нем располагается «парящий» мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. В мае в парке открылась ледяная пещера.

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