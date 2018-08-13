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17:56 (мск), источник: ИА REGNUM

У границы с Калининградом НАТО будет учиться вести бомбардировку

Полигон оборудовали американские пограничники.

В Литве под городком Казлу-Руда американские военные инженеры завершают оборудование полигона, который станет единственным в своём роде в странах Прибалтики, сообщает литовский национальный телерадиовещатель LRT.

Несмотря на то, что у Литвы нет современных истребителей и бомбардировщиков, на этом полигоне уже с осени военные Литвы и других стран НАТО смогут учиться уничтожению наземных целей с воздуха, отмечает литовское новостное агентство BNS.

По словам оборонных экспертов, это «важно для укрепления противовоздушной обороны и защиты так называемого Сувалкского коридора» — участка на границе Польши и Литвы, между Белоруссией и Калининградской областью, который считается «ахиллесовой пятой НАТО».

После оборудования соответствующего натовским стандартам авиационного стрельбища на полигоне можно будет учиться тому, как авиация в бою может помогать сухопутным силам, подчеркивает BNS.

Как отмечает ИА REGNUM, городок Казлу-Руда находится в менее чем 50 км от границы с Калининградской областью, от КПП Нестеров-Кибартай. Стоит также отметить, что в августе этого года истребитель ВВС Испании, которые в настоящее время базируются в Литве под Шяуляй, в воздушном пространстве Эстонии в результате нештатной ситуации выпустил ракету воздух-воздух, разорвавшиеся остатки которой до сих пор не найдены, не исключается, что ракета могла взорваться уже в России.

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