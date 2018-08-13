МИД: в Ташкенте не намерены открывать офис движения «Талибан»

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Ташкенте не намерены открывать офис движения «Талибан», такой вопросы не обсуждался, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД республики.

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Ранее Reuters сообщал об появлении в столице Узбекистана штаб-квартиры исламского политического движения.

На прошлой неделе, с 7 по 10 августа, Узбекистан посетила делегация «Талибана» во главе с его руководителем Шир Мухаммад Аббас Станикзаем, ее приняли во внешнеполитическом ведомстве. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане.

«Талибан» — радикальное движение, которое управляло Афганистаном с 1997 по 2001 год. В 2003 год было объявлено террористической организацией.