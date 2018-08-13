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18:01 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский намерен зарегистрировать новое название ЛДПР

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении зарегистрировать новое название партии, а именно — Легендарная державная партия России.

Источник: РИА Новости

«У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, четыре буквы: “Л”, “Д”, “П”, “Р”. Либерально-демократическая партия — это первое название. Сейчас мы даём ещё одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трёх случаях — ЛДПР, а расшифровка разная», — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политик подчеркнул, что его партия «действительно легендарная» и «державная».

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