Жириновский намерен зарегистрировать новое название ЛДПР

«У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, четыре буквы: “Л”, “Д”, “П”, “Р”. Либерально-демократическая партия — это первое название. Сейчас мы даём ещё одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трёх случаях — ЛДПР, а расшифровка разная», — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».