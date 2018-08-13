Жириновский намерен зарегистрировать новое название ЛДПР
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении зарегистрировать новое название партии, а именно — Легендарная державная партия России.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении зарегистрировать новое название партии, а именно — Легендарная державная партия России.
«У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, четыре буквы: “Л”, “Д”, “П”, “Р”.
Политик подчеркнул, что его партия «действительно легендарная» и «державная».
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