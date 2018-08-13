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13 августа, источник: Коммерсантъ-Новости

Минфин разработал законопроект об экологическом налоге

Минфин подготовил законопроект о введении экологического налога, который должен заменить платежи за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект предлагает дополнить Налоговый кодекс главой «Экологический налог». В пояснительной записке к документу говорится, что анализ динамики поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет показывает низкую эффективность его взимания. Из-за этого государственные экологические программы приходится финансировать «за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов».

Также отмечается, что неуплата экологических неналоговых платежей не подпадает под действие Уголовного кодекса, и «в рамках действующего законодательства у плательщиков отсутствует должная мотивация» к внесению таких платежей. Введение экологического налога, рассчитывают авторы законопроекта, позволит увеличить поступления в бюджет за счет применения мер налоговой, административной и уголовной ответственности.

Законопроект предлагает установить фиксированные налоговые ставки для каждого вида воздействия на окружающую среду в зависимости от вида загрязняющего вещества (выбросы в воздух, сброс сточных вод, хранение и захоронение отходов).

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Авторы законопроекта указывают, что замена платежей на налог реализует поручение президента России включить в Налоговый кодекс неналоговые платежи. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономики подготовить соответствующие предложения в январе 2017 года.

Как сообщал «Ъ», в марте представители российского бизнеса просили господина Медведева ускорить внесение в Госдуму законопроекта о регулировании неналоговых платежей. В письме к премьер-министру они также критиковали идею включить неналоговые платежи отдельным разделом в Налоговый кодекс.

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