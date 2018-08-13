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22:03 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко проведет совещание с правительством в Орше

Уже во вторник глава государства даст оценку работе Совета министров и властей региона.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник проведет совещание с правительством в Орше, сообщили в понедельник в эфире телеканала «Беларусь 1».

Президент Беларуси в понедельник съездил в Оршанский район — проверить ход выполнения поручений, данных еще весной 2017-го. После визитов на ряд предприятий региона Лукашенко остался недоволен: резкую критику вызвал беспорядок на заводах, отсутствие модернизации и плохие условия труда.

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Как сообщили в понедельник в эфире «Беларусь 1», во вторник президент в Орше проведет выездное совещание с правительством и местными властями.

«Будут даны оценке и правительства, и региона», — отметили в эфире.

Глава государства на минувшей неделе предупреждал правительство, что проверка выполнения поручений в Оршанском районе станет «лакмусовой бумажкой» работы министров.

Белорусский лидер потребовал заняться развитием Оршанского района в апреле 2017 года. Особое внимание Лукашенко, помимо Орши, приковано к городам Болбасово и Барань — последний он называл идеальным для жизни. Также президент требовал и возрождения промышленности в регионе.

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