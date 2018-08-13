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22:29 (мск), источник: Uzdaily.uz

Кенгаш Сенат обсудил вопросы упорядочения проведения семейных торжеств

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — 13 августа 2018 года состоялось заседание Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Заседание вел Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н. Йулдошев.

Источник: Uzdaily.uz

В ходе заседания обсуждены вопросы упорядочения проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших.

Как известно, на основании соответствующего Постановления Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 марта 2018 года Республиканской рабочей группой было изучено мнение широкой общественности по упорядочению семейных мероприятий.

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По результатам изучения общественного мнения 29 июня 2018 года принято Постановление Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминок и обрядов по умершим и мероприятий, посвященных памяти усопших».

В данном постановлении наряду с другими задачами были предусмотрены налаживание Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, областными и Ташкентским городским Кенгашами народных депутатов системы постоянного мониторинга за проведением семейных мероприятий на местах в соответствии с национальными и религиозными ценностями, без излишней помпезности и расточительства, обсуждение в местных Кенгашах народных депутатов по результатам мониторинга, исходя из особенностей каждого региона и имеющихся возможностей, вопросов, связанных с образцовым проведением семейных мероприятий.

В целях обеспечения эффективного исполнения задач, обозначенных в данном постановлении, на заседании Кенгаша Сената принято постановление «Об образовании в областных, районных, городских Кенгашах народных депутатов комиссий по вопросам упорядочения проведения свадеб, семейных торжеств, поминок и обрядов по умершим и мероприятий, посвященных памяти усопших».

Постановлением утверждены типовое положение и типовой состав комиссий.

В соответствии с постановлением основными задачами комиссий определены: организация совместно со сходами граждан проведения образцовых семейных мероприятий, осуществление пропагандистской работы по недопущению церемоний во время семейных мероприятий, противоречащих национальным ценностям, неприемлемых обычаев и их негативных последствий, вынесение для общественного обсуждения порочащих действий, игнорирующих обычаи и традиции, допускающих расточительство.

Кроме того, в Постановлении обозначено образование комиссий по вопросам упорядочения проведения семейных мероприятий при всех сходах граждан страны.

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