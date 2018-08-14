Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Екатерина Климова удивила поклонников снимком дочки
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Людмила Максакова и Татьяна Васильева устроили бикини-баттл
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
Эксперт: Вашингтон обрушит рубль к концу года
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина выложила фото в купальнике
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Людмила Максакова и Татьяна Васильева устроили бикини-баттл
Робин Райт сыграла свадьбу с молодым бойфрендом
Старшая дочь не пришла на свадьбу Жулина с молодой любовницей
Новые подробности об убийстве тремя дочерьми отца
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
00:54 (мск), источник: Известия

Ющенко обозвал украинцев рабами без плана победы

Бывший президент Украины Виктор Ющенко нелестно отозвался о своих соотечественниках в интервью «Украинской правде». Политик назвал их рабами, пытаясь объяснить, почему Украина не может «победить Россию».

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, руководство страны не использует полный арсенал дипломатических инструментов, который есть в наличии. «В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — заявил Ющенко.

Экс-президент обратил внимание на тесные экономические связи Украины и России. Он отметил, что Россия в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах первый торговый партнер Украины. «Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?», — задался вопросом бывший украинский лидер.

Причиной «потери» Крыма и конфликта в Донбассе Ющенко назвал отсутствие сплоченности украинского народа. По его мнению, в военных конфликтах ключевую роль играет дух народа.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного в регионе референдума, на котором большинство местных жителей высказалось в пользу воссоединения с РФ. Украина и ряд европейских государств не признали результатов волеизъявления крымского народа, несмотря на соответствие процедуры нормам международного права.

Читайте также
СМИ: Петр Порошенко обещал ФСБ не вредить интересам России

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. Донбасс не принял новые украинские власти, пришедшие после госпереворота, и объявил о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

Большая газовая игра Украины: премьера фильма на канале «Россия»
Во время загрузки произошла ошибка.
13 августа© Ньюстюб
 Возвращение СОИ: почему в США опять заговорили о космической системе ПРО
Привычное дело: как изменилось поведение российских автомобилистов
Водитель убитых в Африке журналистов помещен в тюрьму
Минфин предложил ввести в России новый налог
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Спорт
Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер В матче 3-го тура премьер-лиги «Рубин» уступил дома «Зениту», играя в большинстве 20 минут
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Не только Дакота: звездные семьи, распавшиеся из-за измен (фото) Кто из знаменитостей пережил предательство, но смог найти в себе силы и построить свою личную жизнь заново.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь