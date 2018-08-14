Ющенко обозвал украинцев рабами без плана победы

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, руководство страны не использует полный арсенал дипломатических инструментов, который есть в наличии. «В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — заявил Ющенко.

Экс-президент обратил внимание на тесные экономические связи Украины и России. Он отметил, что Россия в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах первый торговый партнер Украины. «Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?», — задался вопросом бывший украинский лидер.

Причиной «потери» Крыма и конфликта в Донбассе Ющенко назвал отсутствие сплоченности украинского народа. По его мнению, в военных конфликтах ключевую роль играет дух народа.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного в регионе референдума, на котором большинство местных жителей высказалось в пользу воссоединения с РФ. Украина и ряд европейских государств не признали результатов волеизъявления крымского народа, несмотря на соответствие процедуры нормам международного права.

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Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. Донбасс не принял новые украинские власти, пришедшие после госпереворота, и объявил о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.