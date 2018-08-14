США приняли оборонный бюджет с антироссийскими мерами

Источник: AP 2018

В американской администрации напомнили о мерах Трампа по «перестройке армии», отметив, что подписание нового оборонного бюджета — один из шагов на пути к этой цели.

Документ санкционирует повышение на 2,6 процента денежного довольствия военнослужащим и выплату дополнительных бонусов. Благодаря новому бюджету численность Вооруженных сил США будет увеличена на 15,6 тысячи человек, которые пополнят состав сухопутных войск, ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты.

Помимо этого, предусмотрено выделение 24,1 миллиарда долларов на финансирование строительства 13 боевых кораблей и 7,6 миллиарда — на закупку 77 истребителей пятого поколения F-35.

Документ также содержит несколько мер, направленных на противодействие влиянию России. Так, предусматривается постановка на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование присутствия Соединенных Штатов в Восточной Европе, помощь Вашингтона своим союзникам, в частности Украине, в сокращении их зависимости от Москвы.

Помимо этого, бюджет предполагает заморозку выполнения Договора по открытому небу с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению. Еще одна мера направлена на пресечение российско-турецкого сотрудничества в сфере закупки вооружений: США запретили поставлять Анкаре истребители F-35 до тех пор, пока Пентагон не оценит приобретение Турцией у РФ зенитных ракетных систем С-400.