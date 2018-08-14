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01:08 (мск), источник: Известия

Минприроды до конца 2018 года создаст единого оператора обработки отходов

Министерство природных ресурсов и экологии РФ создаст координатора деятельности региональных операторов в сфере обращения с отходами до конца 2018 года, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

Его задача — сопровож­дать управление отраслью в рамках «мусорной реформы». Интегратор создадут в форме публично-правовой компании, которая будет взаимодействовать с региональными операторами.

Также через оператор планируется проводить экологические сборы. В результате участники рынка смогут воспользоваться недоступными финансовыми механизмами и инструментами, ранее сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Отраслевым интегратором станет новая компания, которая будет создана указом президента или федеральным законом.

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