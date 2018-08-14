Минприроды до конца 2018 года создаст единого оператора обработки отходов

Его задача — сопровождать управление отраслью в рамках «мусорной реформы». Интегратор создадут в форме публично-правовой компании, которая будет взаимодействовать с региональными операторами.
Также через оператор планируется проводить экологические сборы. В результате участники рынка смогут воспользоваться недоступными финансовыми механизмами и инструментами, ранее сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Отраслевым интегратором станет новая компания, которая будет создана указом президента или федеральным законом.