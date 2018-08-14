Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, повышение тарифов ЖКХ следует провести в два этапа в 2019 году. При этом, рост не должен превысить прогноз по инфляции. Предложение было отправлено в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу. Пресс-служба министерства подтвердила подлинность письма.

МЭР предлагает повысить тарифы ЖКХ с 1 января частично, чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия».

Размер повышения должен составить 1,7 процента — по подсчетам ведомства, именно на столько вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20 процентов.

Вторая индексация запланирована на 1 июля.

Она будет скорректирована так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

6 августа стало известно, что итоговая сумма в платежках ЖКХ может вырасти на два процента. Минэкономразвития предложило увеличить тарифы на те же процентные пункты, на которые был увеличен НДС.