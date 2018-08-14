Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Валерия с мужем побывали в конном походе по горам Кавказа
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
у 47-летней Кудрявцевой и ее 30-летнего мужа родилась дочь - СМИ
В Госдуме говорят об отмене госпенсий - Володин
Людмила Максакова и Татьяна Васильева устроили бикини-баттл
Робин Райт сыграла свадьбу с молодым бойфрендом
Старшая дочь не пришла на свадьбу Жулина с молодой любовницей
Новые подробности об убийстве тремя дочерьми отца
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
01:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ

Минэкономразвития раскрыло детали индексации тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС. С документами Минэкономразвития (МЭР) ознакомился РБК.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, повышение тарифов ЖКХ следует провести в два этапа в 2019 году. При этом, рост не должен превысить прогноз по инфляции. Предложение было отправлено в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу. Пресс-служба министерства подтвердила подлинность письма.

МЭР предлагает повысить тарифы ЖКХ с 1 января частично, чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия».

Размер повышения должен составить 1,7 процента — по подсчетам ведомства, именно на столько вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20 процентов.

Вторая индексация запланирована на 1 июля.

Она будет скорректирована так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

6 августа стало известно, что итоговая сумма в платежках ЖКХ может вырасти на два процента. Минэкономразвития предложило увеличить тарифы на те же процентные пункты, на которые был увеличен НДС.

3 августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нынешняя ставка налога на добавленную стоимость повышается с 18 до 20 процентов. По предварительным оценкам, повышение НДС приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год.

Новые изменения в Жилищный кодекс защитят собственников от накрутки выплат за ЖКХ
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июля© Ньюстюб
 Саакашвили распек «дебила» Порошенко и предрек ему провал
Адвокаты раскрыли детали развода Степаненко и Петросяна
Водитель убитых в Африке журналистов помещен в тюрьму
Минфин предложил ввести в России новый налог
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Спорт
Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер В матче 3-го тура премьер-лиги «Рубин» уступил дома «Зениту», играя в большинстве 20 минут
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Не только Дакота: звездные семьи, распавшиеся из-за измен (фото) Кто из знаменитостей пережил предательство, но смог найти в себе силы и построить свою личную жизнь заново.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь