Летчики ночью разбомбили пункты управления «врага» в Хабаровском крае

Ночью экипажи новейших истребителей Су-34 отработали бомбометание на малых высотах по мишеням, имитирующим автомобильную и бронированную технику, в том числе командно-штабные машины условного противника, уничтожили пункты управления в тылу «врага».

Кроме того, экипажи совершили полеты в заданный район, провели воздушную разведку, отработали задачи по аэронавигации и парному заходу на цель. Военные выполнили маневры для ухода из-под удара зенитных установок «противника», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.