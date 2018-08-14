Летчики ночью разбомбили пункты управления «врага» в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошло учение летчиков бомбардировочной авиачасти Восточного военного округа.
В Хабаровском крае прошло учение летчиков бомбардировочной авиачасти Восточного военного округа.
Ночью экипажи новейших истребителей Су-34 отработали бомбометание на малых высотах по мишеням, имитирующим автомобильную и бронированную технику, в том числе
Кроме того, экипажи совершили полеты в заданный район, провели воздушную разведку, отработали задачи по аэронавигации и парному заходу на цель. Военные выполнили маневры для ухода
«Экипажи выполнили ночное практическое бомбометание фотоосветительных авиабомб ФОТАБ для освещения местности при ночном воздушном фотографировании с самолета с высоты более 5 тысяч метров», — отметили в