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04:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Летчики ночью разбомбили пункты управления «врага» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошло учение летчиков бомбардировочной авиачасти Восточного военного округа.

Ночью экипажи новейших истребителей Су-34 отработали бомбометание на малых высотах по мишеням, имитирующим автомобильную и бронированную технику, в том числе командно-штабные машины условного противника, уничтожили пункты управления в тылу «врага».

Кроме того, экипажи совершили полеты в заданный район, провели воздушную разведку, отработали задачи по аэронавигации и парному заходу на цель. Военные выполнили маневры для ухода из-под удара зенитных установок «противника», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Экипажи выполнили ночное практическое бомбометание фотоосветительных авиабомб ФОТАБ для освещения местности при ночном воздушном фотографировании с самолета с высоты более 5 тысяч метров», — отметили в пресс-службе округа.

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