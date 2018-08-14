Самарская область планирует закупать морепродукты в Хабаровском крае
В Поволжье также заинтересовались программой развития Комсомольска — ее принципы можно применить в Тольятти.
В Поволжье также заинтересовались программой развития Комсомольска — ее принципы можно применить в Тольятти.
Делегация Самарской области впервые приехала с официальным визитом в Хабаровский край. Гостей из Поволжья интересуют сотрудничество в области авиа- и машиностроения, а также опыт развития
В мае на Петербургском экономическом форуме глава области Дмитрий Азаров и губернатор края Вячеслав Шпорт договорились развивать отношения регионов в
Также гости изучат реализацию программы комплексного
«В Автограде уже созданы все институты развития, которые существуют в стране. Ими только нужно научиться пользоваться», — сказал врио министра.
Еще одно направление сотрудничества — пищевая промышленность.
«Хабаровские бизнесмены заинтересованы в прямых поставках морепродуктов на прилавки самарских магазинов. Исключение посредников из