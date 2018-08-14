Самарская область планирует закупать морепродукты в Хабаровском крае

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Делегация Самарской области впервые приехала с официальным визитом в Хабаровский край. Гостей из Поволжья интересуют сотрудничество в области авиа- и машиностроения, а также опыт развития Комсомольска-на-Амуре и прямые поставки дальневосточных морских деликатесов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

В мае на Петербургском экономическом форуме глава области Дмитрий Азаров и губернатор края Вячеслав Шпорт договорились развивать отношения регионов в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Теперь самарская делегация посетит предприятия ТОР «Хабаровск» и «Комсомольск». Курировать сотрудничество в сфере промышленности будет врио главы минпрома Самарской области Николай Брусникин, который до 2016 года работал первым зампредом правительства Хабаровского края.

Также гости изучат реализацию программы комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. По словам Николая Брусникина, этот опыт может быть полезен при разработке стратегии Тольятти.

«В Автограде уже созданы все институты развития, которые существуют в стране. Ими только нужно научиться пользоваться», — сказал врио министра.

Еще одно направление сотрудничества — пищевая промышленность.