Американский конгрессмен рассказал, чем нужно заменить российский газ

Источник: РИА Новости

По его словам, этот газопровод является единственным рецептом снижения зависимости Европы от российского газа. Таким образом, европейские страны, в частности Германия, перестанут подкармливать «русского медведя» деньгами.

Нунес также заявил, что единственным препятствием для этого газопровода является российская пропаганда в Италии, с помощью которой Москва распространяет дезинформацию с целью помешать реализации проекта.

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«С постройкой Трансадриатического газопровода появится еще один источник газа для Европы. Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа», — добавил конгрессмен.