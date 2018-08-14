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06:43 (мск), источник: РИА Новости

Американский конгрессмен рассказал, чем нужно заменить российский газ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский конгрессмен Девин Нунес заявил, что Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию, пишет Washington Examiner.

Источник: РИА Новости

По его словам, этот газопровод является единственным рецептом снижения зависимости Европы от российского газа. Таким образом, европейские страны, в частности Германия, перестанут подкармливать «русского медведя» деньгами.

Нунес также заявил, что единственным препятствием для этого газопровода является российская пропаганда в Италии, с помощью которой Москва распространяет дезинформацию с целью помешать реализации проекта.

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«С постройкой Трансадриатического газопровода появится еще один источник газа для Европы. Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа», — добавил конгрессмен.

Однако итальянские власти сопротивляются этому проекту, называя газопровод бессмысленным по причине отсутствия спроса на него. Администрация Дональда Трампа рассматривает Трансадриатический газопровод, стоимость строительства которого оценивается в 5,2 миллиардов долларов, как противовес «Северному потоку-2».

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