Из-за мусора в Симферополе Сергей Аксенов уволил Валерия Гуменюка
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал Указ об увольнении заместителя главы администрации Симферополя Валерия Гуменюка.
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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал Указ об увольнении заместителя главы администрации Симферополя Валерия Гуменюка.
Причиной увольнения стали проблемы с очисткой от мусора крымской столицы.
«Администрация столицы не справляется с полномочиями — по сбору и вывозу мусора. Сергей Аксенов находится в отпуске, но этот вопрос держит на контроле. Им принято решение об освобождении от занимаемой должности заместителя главы администрации Симферополя Гуменюка», — пояснил
Кроме того, по инициативе крымских властей будет проведена проверка унитарного предприятия «Экоград».