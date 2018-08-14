Из-за мусора в Симферополе Сергей Аксенов уволил Валерия Гуменюка

«Администрация столицы не справляется с полномочиями — по сбору и вывозу мусора. Сергей Аксенов находится в отпуске, но этот вопрос держит на контроле. Им принято решение об освобождении от занимаемой должности заместителя главы администрации Симферополя Гуменюка», — пояснил вице-премьер республики Юрий Гоцанюк.