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09:55 (мск), источник: НИА Крым

Из-за мусора в Симферополе Сергей Аксенов уволил Валерия Гуменюка

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал Указ об увольнении заместителя главы администрации Симферополя Валерия Гуменюка.

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Причиной увольнения стали проблемы с очисткой от мусора крымской столицы.

«Администрация столицы не справляется с полномочиями — по сбору и вывозу мусора. Сергей Аксенов находится в отпуске, но этот вопрос держит на контроле. Им принято решение об освобождении от занимаемой должности заместителя главы администрации Симферополя Гуменюка», — пояснил вице-премьер республики Юрий Гоцанюк.

Кроме того, по инициативе крымских властей будет проведена проверка унитарного предприятия «Экоград».

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