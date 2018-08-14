Сенатор назвал выдумкой слова Вайкуле о Крыме

Источник: РИА "Новости"

Ранее Вайкуле сказала, что ни за какие деньги не поедет на гастроли в Крым, потому что «нам, европейцам, запрещено».

«Насчет “запрета” гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, и т. ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная», — написал Пушков в Twitter.