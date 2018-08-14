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09:54 (мск), источник: РИА Крым

Сенатор назвал выдумкой слова Вайкуле о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Заявление советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле о запрете выступать в Крыму является выдумкой. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Источник: РИА "Новости"
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Ранее Вайкуле сказала, что ни за какие деньги не поедет на гастроли в Крым, потому что «нам, европейцам, запрещено».

«Насчет “запрета” гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, и т. ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная», — написал Пушков в Twitter.

Кроме того, он посоветовал Вайкуле не приезжать на заработки в Россию, «а петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы для “европейцев”, которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая».

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