Сенатор назвал выдумкой слова Вайкуле о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Заявление советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле о запрете выступать в Крыму является выдумкой. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Заявление советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле о запрете выступать в Крыму является выдумкой. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее Вайкуле сказала, что ни за какие деньги не поедет на гастроли в Крым, потому что «нам, европейцам, запрещено».
«Насчет “запрета” гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики,
Кроме того, он посоветовал Вайкуле не приезжать на заработки в Россию, «а петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы для “европейцев”, которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая».