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09:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Назначен заместитель руководителя челябинского управления Росреестра

Заместителем руководителя управления Росреестра по Челябинской области назначен Андрей Жарков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Жарков работает в управлении с 2009 года, возглавлял отдел по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций, позже был назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Челябинской области.

В новой должности он будет координировать контрольно-надзорное направление деятельности.

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