Назначен заместитель руководителя челябинского управления Росреестра
Заместителем руководителя управления Росреестра по Челябинской области назначен Андрей Жарков, сообщили Накануне.RU в
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Заместителем руководителя управления Росреестра по Челябинской области назначен Андрей Жарков, сообщили Накануне.RU в
Жарков работает в управлении с 2009 года, возглавлял отдел по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций, позже был назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Челябинской области.
В новой должности он будет координировать