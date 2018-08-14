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11:31 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова Тимошенко о зарплатах украинцев

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Экс-премьер Украины лидер партии «Батькивщина» лидер Юлия Тимошенко права, что делает акцент на социальную направленность, поскольку граждане Украины поставлены «на грань выживания» из-за низких доходов, считает руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Источник: РИА Новости

Ранее Тимошенко заявила, что «рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», чем современные украинцы. При этом ранее она сообщала, что будет баллотироваться на пост президента. Выборы главы государства пройдут на Украине в марте 2019 года.

«Элементарно, учитывая стоимость жизни, размеры пенсий, зарплат бюджетников, доходы граждан не позволяют физически воспроизводиться. По большому счету у людей не остается денег на элементарное. Сегодня коммунальные платежи выше пенсии. Действительно, люди поставлены на грань выживания. Тимошенко права и делает правильный акцент на социальную направленность», — заявил Золотарев РИА Новости во вторник.

Ранее Нацбанк Украины сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%.

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