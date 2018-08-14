Эксперт прокомментировал слова Тимошенко о зарплатах украинцев

Источник: РИА Новости

Ранее Тимошенко заявила, что «рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», чем современные украинцы. При этом ранее она сообщала, что будет баллотироваться на пост президента. Выборы главы государства пройдут на Украине в марте 2019 года.

«Элементарно, учитывая стоимость жизни, размеры пенсий, зарплат бюджетников, доходы граждан не позволяют физически воспроизводиться. По большому счету у людей не остается денег на элементарное. Сегодня коммунальные платежи выше пенсии. Действительно, люди поставлены на грань выживания. Тимошенко права и делает правильный акцент на социальную направленность», — заявил Золотарев РИА Новости во вторник.