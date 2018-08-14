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11:35 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт: оборонный бюджет США связан с дороговизной американского оружия

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Принятие США крупнейшего оборонного бюджета за всю историю страны связано с дороговизной американского оружия, цены на которое в шесть раз выше, чем на российское, и необходимостью содержать множество военных баз, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп подписал накануне оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который стал самым крупным за всю историю страны и составил около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.

«Конечно, с точки зрения пропаганды хорошо кричать о том, что у США самый большой оборонный бюджет, но если присмотреться — не всё так страшно, ведь бюджет это две статьи — содержание и развитие вооруженных сил. Так вот на содержание: зарплаты военнослужащим, обеспечение военных баз, которых у американцев 200 штук, и это очень дорогое удовольствие, уходит 80% затрат на оборону. В российском бюджете оптимальное соотношение — 50 на 50», — сказал Бужинский.

Другой причиной высоких военных расходов США эксперт назвал высокие цены на американское оружие, которое в среднем в шесть раз дороже российских аналогов.

«Например, истребитель F-35 стоит 31 миллион долларов, а наш Су-35 шесть миллионов, то есть в пять раз дешевле. Танк Т-90 в самой последней модификации стоит 1,5 миллиона долларов, а американский “Абрамс” где-то 8 миллионов, то есть фактически все образцы вооружений дороже российских в шесть раз, и если поделить американский военный бюджет на шесть, то получим примерно российские цифры», — пояснил собеседник агентства.

Отказ от контроля

Комментируя отказ США от сотрудничества с РФ в рамках Договора по открытому небу, эксперт напомнил, что в настоящее время Америка в отличии от России не располагает современными самолётами с необходимым для подобного мониторинга оборудованием. Такая ситуация является результатом политики республиканской партии, которая с начала 2000-х последовательно выступает против контроля за вооружениями, мотивируя это затратностью данных мер.

«Прекращение сотрудничества в рамках Договора об открытом небе связано с тем что у них (американцев — ред.) нет новых самолётов. Их машины, которые раньше выполняли эти задачи, устарели, при этом Россия располагает двумя современными самолётами “открытого неба”. Республиканцы в конгрессе не позволили выделить средства на создание аналогичных средств под предлогом того, что этот договор — шпионский и вообще не соответствует интересам США», — пояснил Бужинский.

При этом эксперт подчеркнул, что Пентагон выступает против подобных инициатив, поскольку американскому военному ведомству удобно получать от России информацию по вооружениям. В связи с этим Минобороны США сделает всё возможное, чтобы продлить действие договора об СНВ-3 после истечения его срока действия в 2021 году, считает он.

716 миллиардов: военный бюджет США достиг исторического максимума
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10:27 (мск)© Ньюстюб
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