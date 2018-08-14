Кочанова: по Орше не выполнены важнейшие распоряжения Президента
В первом полугодии 250 обращений в Администрацию Президента поступили из Оршанского района.
В первом полугодии 250 обращений в Администрацию Президента поступили из Оршанского района.
Об этом на совещании о ходе выполнения поручений Главы государства по комплексному развитию Оршанского района доложила Глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Мероприятие проходит в эти минуты в Орше.
Наталья Кочанова констатировала, что не выполнены важнейшие распоряжения Президента Витебскому облисполкому, Оршанскому райисполкому и Правительству, направленные на активное развитие региона:
— В агропромышленном комплексе мероприятия выполняются крайне медленно. В сфере торговли не выполняется социальный стандарт по обеспеченности населения торговыми площадями.
При этом Администрацией Президента неоднократно делались выезды в Оршанский район. Руководство Витебского облисполкома о необходимости исправления выявленных недостатков не раз информировалось. Однако на деле выявились системные противоречия:
— В кадровой политике района налицо — отсутствие взаимодействия между обл- и райисполкомом. Кадровые предложения райисполкома не поддерживаются облисполкомом и наоборот. Практически все самоустранились от решения возникших проблем.
Как результат, из поступавших в первом полугодии в Администрацию Президента обращений граждан 250 — или 22% — были из Оршанского района:
— Из этих обращений 127 касались деятельности органов местной власти. Это говорит либо об отсутствии доверия местных жителей к районной власти, либо о крайне низкой эффективности ее работы.