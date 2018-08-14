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13:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Кочанова: по Орше не выполнены важнейшие распоряжения Президента

В первом полугодии 250 обращений в Администрацию Президента поступили из Оршанского района.

Об этом на совещании о ходе выполнения поручений Главы государства по комплексному развитию Оршанского района доложила Глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Мероприятие проходит в эти минуты в Орше.

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Наталья Кочанова констатировала, что не выполнены важнейшие распоряжения Президента Витебскому облисполкому, Оршанскому райисполкому и Правительству, направленные на активное развитие региона:

— В агропромышленном комплексе мероприятия выполняются крайне медленно. В сфере торговли не выполняется социальный стандарт по обеспеченности населения торговыми площадями.

При этом Администрацией Президента неоднократно делались выезды в Оршанский район. Руководство Витебского облисполкома о необходимости исправления выявленных недостатков не раз информировалось. Однако на деле выявились системные противоречия:

— В кадровой политике района налицо — отсутствие взаимодействия между обл- и райисполкомом. Кадровые предложения райисполкома не поддерживаются облисполкомом и наоборот. Практически все самоустранились от решения возникших проблем.

Как результат, из поступавших в первом полугодии в Администрацию Президента обращений граждан 250 — или 22% — были из Оршанского района:

— Из этих обращений 127 касались деятельности органов местной власти. Это говорит либо об отсутствии доверия местных жителей к районной власти, либо о крайне низкой эффективности ее работы.

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