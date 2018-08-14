Что такое Договор по открытому небу

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Договор был подписан 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала соглашение 28 мая 2001 года, однако фактически участвовала в нем с самого начала. Наряду с Россией в договоре участвуют еще 34 страны, в том числе большинство европейских государств, США и Канада.

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Основное содержание документа — обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Главной задачей договора является развитие открытости и содействие наблюдению за выполнением соглашений в области контроля над вооружениями (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Полеты проводятся на уведомительной основе. Документ предусматривает «пассивные» (для наблюдаемой стороны) и «активные» (для наблюдающей стороны) годовые квоты. В частности, над территориями РФ и США можно провести не более 42 наблюдательных полетов в год, над остальными государствами — 12 и менее. Всего с момента подписания договора было осуществлено более 1 тыс. миссий.

База обеспечения реализации Договора по открытому небу была сформирована на авиабазе в Кубинке как отдельное подразделение 19 апреля 1994 года. Позже вошла в состав 226-го отдельного смешанного авиаполка, который был выведен из Германии.

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Для проведения наблюдательных полетов Россия использует специально оборудованные самолеты Ан-30, Ту-154М-Лк-1, а США — Boeing OC-135B Open Skies. Предусмотрена возможность использования для наблюдательного полета самолетов, принадлежащих наблюдаемой стороне.