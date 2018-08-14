Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Клинцевич прокомментировал провокацию США в Черном море
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Ксению Собчак раскритиковали за шутку о сыне
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
Вы знаете только одну из двух правд: Тетя Соколовского о разводе
Пушков советует Вайкуле петь в кафе и на пляжах
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Что такое Договор по открытому небу

Оборонный бюджет США, подписанный Дональдом Трампом, предусматривает ограничение финансирования Договора по открытому небу до выполнения Россией ряда условий. В чем суть этого документа — в материале «Ъ».

Источник: Reuters

Договор был подписан 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала соглашение 28 мая 2001 года, однако фактически участвовала в нем с самого начала. Наряду с Россией в договоре участвуют еще 34 страны, в том числе большинство европейских государств, США и Канада.

Читайте также
Трамп заморозил программу полетов российских военных самолетов над США

Основное содержание документа — обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Главной задачей договора является развитие открытости и содействие наблюдению за выполнением соглашений в области контроля над вооружениями (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Полеты проводятся на уведомительной основе. Документ предусматривает «пассивные» (для наблюдаемой стороны) и «активные» (для наблюдающей стороны) годовые квоты. В частности, над территориями РФ и США можно провести не более 42 наблюдательных полетов в год, над остальными государствами — 12 и менее. Всего с момента подписания договора было осуществлено более 1 тыс. миссий.

База обеспечения реализации Договора по открытому небу была сформирована на авиабазе в Кубинке как отдельное подразделение 19 апреля 1994 года. Позже вошла в состав 226-го отдельного смешанного авиаполка, который был выведен из Германии.

Читайте также
США приняли оборонный бюджет с антироссийскими мерами

Для проведения наблюдательных полетов Россия использует специально оборудованные самолеты Ан-30, Ту-154М-Лк-1, а США — Boeing OC-135B Open Skies. Предусмотрена возможность использования для наблюдательного полета самолетов, принадлежащих наблюдаемой стороне.

Самолет наблюдения не оснащен вооружением. Установленная на нем аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств, участвующих в договоре, что исключает возможность использования технических средств, не предусмотренных документом. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет. Полет осуществляется с определенного аэродрома. В России такие аэродромы расположены в Кубинке (Московская область), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте.

 Пенсия в России: милость или награда?
Турция не спасла свое золото
CNN: разведка США узнала о реакции РФ на саммит Путина и Трампа
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Победа над макаронами: проблема Фейнмана решена спустя полвека
Подводные снимки фридайверов стали искусством
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Opel Meriva: старый «Опель» борозды не портит Сегодня подержанный компактвэн Opel Meriva A продается по цене от 170 до 420 тысяч рублей. Насколько надежен этот автомобиль и какие у него есть слабые места?
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь