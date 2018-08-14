В Кремле призвали не выходить за «грань разумного» по поводу дел о репостах

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«Безусловно, здесь нельзя говорить какими-то обобщающими фразами, потому что каждый случай сам по себе уникальный и либо подпадает под действие соответствующего законодательства, или не подпадает», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, не вызывает ли в Кремле опасений увеличившееся в последнее время количество уголовных дел за публикации в соцсетях.

Конечно, мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Вместе с тем Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина во время «Прямой линии» о том, что в каждом конкретном деле должен сохраняться здравый смысл.

Ранее вопрос возбуждения уголовных дел за «лайки» и репосты в соцсетях подняла компания Mail.Ru Group, которой принадлежит одноименный сайт, почта Mail.Ru, три социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»,