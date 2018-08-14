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15:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод

Во время посещения Оршанского района Витебской области президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу правительства, уволил министров, а одного отправил работать на завод. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«Строгий выговор [Николаю] Шерстневу за безобразное, безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал. [Виталия] Вовка, [Анатолия] Черного немедленно отправить в отставку. [Олегу] Двигалеву и [Станиславу] Засю — полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю», — заявил белорусский президент.

Николай Шерстнев — губернатор Витебской области. Виталий Вовк руководит министерством промышленности. Анатолий Черный возглавляет министерство архитектуры и строительства. Олег Двигалев является председателем Государственного военно-промышленного комитета. Станислав Зась руководит Советом безопасности страны.

Особое недовольство Лукашенко вызвал министр промышленности Вовк, которого он предложил отправить работать на Оршанский инструментальный завод.

«И не дай бог здесь не будет сделано то, что вы наметили, и то, что я вам поручил. Как вариант, направьте Вовка сюда — будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает — пойдет туда, куда я вчера сказал», — предупредил чиновников президент.

Днем ранее, 13 августа, Лукашенко во время посещения Оршанского завода назвал причины ненависти народа к чиновникам. По его мнению, она проистекает из безалаберности и безобразия.

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