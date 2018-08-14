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21:53 (мск), источник: РИА Новости

Россия подготовила ответ Украине на возможный транспортный запрет

МУРМАНСК, 14 авг — РИА Новости. Минтранс разработал меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеется, что до их принятия дело не дойдет, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

Источник: РИА Новости

По его мнению, в первую очередь после введения таких мер гражданам России и Украины будет невозможно пользоваться услугами транспорта. Министр считает, что ничего кроме неудобств и дискомфорта это не повлечет.

К сожалению, должен констатировать, что поток в этом направлении у нас падает в последнее время в силу определенных причин, которые я не назвал бы естественными. Тем не менее набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан.
Евгений Дитрих
министр транспорта РФ

«В случае, если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать. По составу мер, думаю, что сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос», — также добавил он.

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Железнодорожное сообщение между странами

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав Киев — Москва, он принес почти шесть миллионов долларов. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.

Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования. Через Украину проходит лишь один транзитный поезд Москва — Кишинев — Москва. Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат «Украинским железным дорогам» и железнодорожным администрациям стран СНГ.

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