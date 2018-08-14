В США посчитали поведение российского спутника-инспектора «ненормальным»
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США считают поведение запущенного РФ в октябре прошлого года
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США считают поведение запущенного РФ в октябре прошлого года
«В октябре прошлого года министерство обороны РФ запустило космический объект, который, как они утверждают, был “спутником-инспектором”. Но его поведение на орбите было несоответствующим
Помощник госсекретаря осудила стремление России развивать противоспутниковый потенциал и заявила, что оно согласуется с другой ее деятельностью.
Представитель США на конференции отметила, что в проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе, представленном Россией и Китаем, много недостатков. Она добавила, что США очень обеспокоены тем, что спутник может делать
Поблет добавила, что последние действия российских спутников подчеркивают критические недостатки в логике и языке предложенного договора о предотвращении размещения оружия в космосе и поднимают вопросы о прозрачности космических операций и программ России. Помощник госсекретаря добавила, что это показывает, что любое соглашение по контролю космического оружия на данный момент не поддается проверке.
В заключение она подчеркнула, что участники конференции должны сделать конкретные шаги, чтобы укрепить безопасность, стабильность и жизнеустойчивость космоса. Поблет добавила, что предложенный Китаем и Россией проект договора не является подходящим механизмом, чтобы достичь этого.
В августе 2017 года Минобороны РФ проинформировало о запуске на орбиту маневрирующего
Свои
Россия и Китай представили обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе в сентябре 2017 года. Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).