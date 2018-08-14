Стали известны новые подробности готовящихся санкций США против России

Источник: РИА "Новости"

На 57 странице сообщается, что санкции могут быть введены против любого финансового инструмента со сроком погашения более 14 дней, который американский президент посчитает российским госдолгом. Напомним, документ предусматривает возможность распространения санкций на новый российский госдолг, дополнение о возможности самостоятельного объявления президентом США какого-либо инструмента госдолгом — стандартная в практике таких документов оговорка, призванная блокировать обращение специальных инструментов с целью обхода санкций: она не дает возможность произвольного решения.

Такие же меры (запрет на оборот новых эмиссий) могут быть применены к аналогичным финансовым инструментам крупнейших российских банков: Сбербанка, Внешэкономбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Банка Москвы и Промсвязьбанка.

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Впрочем, внесение этих структур в списки SDN и блокирование их операций в США, также разрешенное президенту США санкционным режимом, как правило, делает практически невозможным и оборот таких бумаг на американском рынке — по сути, он лишь увеличивает риски покупателей-резидентов США таких бумаг в случае, если такие санкции будут введены решением президента США.

В законопроекте указывается, что спустя два месяца после его вступления в силу президент США обязан ввести санкции против физических и юридических лиц, если будет доказана их причастность к спонсированию киберпреступности.

Отметим, законопроект, внесенный в Конгресс США, в разделе, описывающем санкции, обозначает скорее «верхнюю границу» распространения санкционного режима — решение о конкретных видах санкций принимается президентом США по своему усмотрению и исходя из конкретной ситуации. Вероятность принятия закона по-прежнему оценить сложно.

Подробнее о готовящихся санкциях читайте в публикации «Ъ» «Комплекс мер по сдерживанию Дональда Трампа».