Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-12 самых редких пород кошек
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
13-летняя дочь Сосо Павлиашвили сделала смелую прическу
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Валютный рынок перепуган ответом России на санкции США
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
Миллионер остался без жены и денег, стал бомжом и пропал
Бросивший жену и ребенка Трофимов оправдался на ТВ
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
8Звездный дождь
14 августа, источник: Коммерсантъ-Новости

Стали известны новые подробности готовящихся санкций США против России

Конгресс США на своем сайте опубликовал текст законопроекта новых санкций против России, которые должны вступить в силу 22 августа. В нем есть страница под номером 57, которой не было в изначальном варианте документа, оказавшемся в распоряжении «Ъ». Пропущенная страница содержит информацию о санкциях против российского госдолга и россиян, причастных к киберпреступлениям.

Источник: РИА "Новости"

На 57 странице сообщается, что санкции могут быть введены против любого финансового инструмента со сроком погашения более 14 дней, который американский президент посчитает российским госдолгом. Напомним, документ предусматривает возможность распространения санкций на новый российский госдолг, дополнение о возможности самостоятельного объявления президентом США какого-либо инструмента госдолгом — стандартная в практике таких документов оговорка, призванная блокировать обращение специальных инструментов с целью обхода санкций: она не дает возможность произвольного решения.

Такие же меры (запрет на оборот новых эмиссий) могут быть применены к аналогичным финансовым инструментам крупнейших российских банков: Сбербанка, Внешэкономбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Банка Москвы и Промсвязьбанка.
Читайте также
У новых американских санкций появились первые жертвы

Впрочем, внесение этих структур в списки SDN и блокирование их операций в США, также разрешенное президенту США санкционным режимом, как правило, делает практически невозможным и оборот таких бумаг на американском рынке — по сути, он лишь увеличивает риски покупателей-резидентов США таких бумаг в случае, если такие санкции будут введены решением президента США.

В законопроекте указывается, что спустя два месяца после его вступления в силу президент США обязан ввести санкции против физических и юридических лиц, если будет доказана их причастность к спонсированию киберпреступности.

Отметим, законопроект, внесенный в Конгресс США, в разделе, описывающем санкции, обозначает скорее «верхнюю границу» распространения санкционного режима — решение о конкретных видах санкций принимается президентом США по своему усмотрению и исходя из конкретной ситуации. Вероятность принятия закона по-прежнему оценить сложно.

Подробнее о готовящихся санкциях читайте в публикации «Ъ» «Комплекс мер по сдерживанию Дональда Трампа».

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

 Кто может остаться без пенсии после реформы
Война с Грузией спустя 10 лет
Умер Эдуард Успенский
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Московский «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
В Италии уточнили число погибших при обрушении моста в Генуе
Ученые: следующая пятилетка будет рекордно жаркой
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод
Спорт
«Спартак» ни разу не ударил в створ и вылетел из Лиги чемпионов На 33-й минуте прямую красную карточку получил нападающий москвичей Луис Адриано
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
76-летний Лещенко стал наставником «Голоса» для пенсионеров Певец присоединился к Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе
Недвижимость
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Названы самые комфортные для проживания города мира
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь