Болтон на следующей неделе встретится в Женеве со своим российским коллегой

Источник: РИА "Новости"

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе проведет в Женеве встречу с представителями Израиля и Украины, а также со своим российским коллегой. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

Болтон встретится в Женеве с представителями Израиля, Украины, а также со своим российским коллегой в развитие саммита в Хельсинки, чтобы обсудить ряд важных тем, касающихся национальной безопасности. Сара Сандерс пресс-секретарь Белого дома

Читайте также Предубеждение обязывает

Ранее в аппарате Совбеза РФ сообщали о планах организовать встречу секретаря организации Николая Патрушева с Болтоном, однако не уточнили дату и место проведения консультаций. 27 июня первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов проводил в Москве переговоры с Болтоном, на которых обсуждались перспективы взаимодействия России и США по линии Советов безопасности двух стран.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.