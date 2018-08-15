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01:58 (мск), источник: ТАСС

Болтон на следующей неделе встретится в Женеве со своим российским коллегой

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/ — Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс не уточнила, с кем помощник Трампа по нацбезопасности проведет переговоры.

Источник: РИА "Новости"

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе проведет в Женеве встречу с представителями Израиля и Украины, а также со своим российским коллегой. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

Болтон встретится в Женеве с представителями Израиля, Украины, а также со своим российским коллегой в развитие саммита в Хельсинки, чтобы обсудить ряд важных тем, касающихся национальной безопасности.
Сара Сандерс
пресс-секретарь Белого дома
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Ранее в аппарате Совбеза РФ сообщали о планах организовать встречу секретаря организации Николая Патрушева с Болтоном, однако не уточнили дату и место проведения консультаций. 27 июня первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов проводил в Москве переговоры с Болтоном, на которых обсуждались перспективы взаимодействия России и США по линии Советов безопасности двух стран.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.

Комментируя мнение Москвы об итогах этого саммита, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с США и другими западными странами, но сожалеет, что часто не встречает взаимности в данном вопросе.
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