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04:23 (мск), источник: ТАСС

Пентагон: США нужны Космические силы, чтобы противостоять России и Китаю

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/ — Мэттис отметил, что у США нет планов по размещению оружия в космосе, но спутники необходимо оборонять.

Источник: AFP 2018

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США необходимы Космические силы для защиты своих спутников от России и Китая. Как сообщает во вторник газета the Washington Post, об этом он заявил в ходе своего визита в Бразилию.

По данным издания, Мэттис утверждает, что у США нет планов по размещению оружия в космосе. Он подчеркнул, что спутники играют важную роль не только в проведении военных операций, но и жизненно необходимы для мировой экономики, поэтому важно их оборонять.
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Он заявил, что в январе 2007 года Китай с помощью ракеты наземного базирования уничтожил собственный метеорологический спутник, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам свои возможности. Мэттис подчеркнул, что создание Космических сил является ответом на растущие угрозы со стороны других стран.

В конце октября 2017 года США отказались поддержать в ООН три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе и разработанные в соавторстве Россией, Китаем и рядом других стран. Ключевым элементом одной из резолюций являлся призыв к скорейшему запуску международных переговоров о выработке юридически обязывающего документа, призванного не допустить размещения оружия в космосе.

В июне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Глава Белого дома уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил.

Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что «новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море».

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