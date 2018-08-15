Госдеп опроверг приостановку выполнения США Договора по открытому небу

Источник: AP 2018

США не приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу (ДОН) и намерены и далее выполнять данное многостороннее соглашение. Это об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заявила представитель Госдепартамента, комментируя сообщения некоторых российских СМИ о том, что Вашингтон якобы заморозил имплементацию ДОН и сотрудничество с Россией на этом направлении.

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«Соединенные Штаты не приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу. Наоборот, Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению имплементации договора, как это демонстрирует разрешение на рекапитализацию [комплексное обновление парка] наших самолетов для использования в рамках Договора по открытому небу, а также наши продолжающиеся усилия по модернизации [такого] нашего [воздушного] флота», — заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

«Подписанный вчера [в понедельник] президентом [Дональдом Трампом] закон об ассигнованиях на военные нужды в 2019 финансовом году требует от исполнительной ветви власти выполнять определенные отчетные и сертификационные требования до расходования некоторых [бюджетных] средств, относящихся к имплементации Соединенными Штатами Договора по открытому небу. Предыдущие [американские] законы о расходах на оборону содержали схожие требования», — уточнила американский дипломат. Таким образом, повторила она, «Соединенные Штаты по-прежнему привержены продолжению выполнения договора».

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Как пояснил корреспонденту ТАСС директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых (ФАУ) Ханс Кристенсен, рекапитализация флота американских самолетов, предназначенных для применения в рамках ДОН, и их модернизация, о которой упомянула представитель Госдепартамента, санкционируются подписанным Трампом в понедельник документом.

«Странное освещение [подписания закона о военных расходах США]", — отметил эксперт, имея в виду публикации о «замораживании» Вашингтоном участия в ДОН или взаимодействия по нему с Россией.