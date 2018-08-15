В Пхеньяне рассказали о готовности Путина лично встретиться с Ким Чен Ыном

Источник: AP 2018

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщило в среду агентство ЦТАК, об этом говорится в телеграмме, которую российский президент направил по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи.

«По случаю национального праздника КНДР, дня освобождения, шлю вам искреннее поздравление. Россия высоко оценивает, что в вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи», — приводит ЦТАК текст послания.

«Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время», — цитирует агентство текст телеграммы.

Читайте также Президент Южной Кореи хочет создать единое экономическое сообщество с КНДР

Путин также заявил, что отношения между двумя государствами имеют «дружественный и конструктивный характер», а также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян смогут «непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество, включая осуществление трехсторонней программы, в которой участвуют РФ, КНДР и Республика Корея», сообщает ЦТАК.