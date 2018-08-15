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06:54 (мск), источник: ТАСС

В Пхеньяне рассказали о готовности Путина лично встретиться с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/ — Как сообщило агентство ЦТАК, об этом российский президент сообщил в своей телеграмме по случаю годовщины освобождения Кореи.

Источник: AP 2018

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщило в среду агентство ЦТАК, об этом говорится в телеграмме, которую российский президент направил по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи.

«По случаю национального праздника КНДР, дня освобождения, шлю вам искреннее поздравление. Россия высоко оценивает, что в вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи», — приводит ЦТАК текст послания.

«Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время», — цитирует агентство текст телеграммы.

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Путин также заявил, что отношения между двумя государствами имеют «дружественный и конструктивный характер», а также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян смогут «непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество, включая осуществление трехсторонней программы, в которой участвуют РФ, КНДР и Республика Корея», сообщает ЦТАК.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына посетить с визитом Россию. По его словам, лидер КНДР мог бы приехать на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке, либо это «можно сделать и отдельно». В начале июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва пока не получила окончательного подтверждения встречи Путина с Ким Чен Ыном на форуме.

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