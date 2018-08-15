Президент Южной Кореи хочет создать единое экономическое сообщество с КНДР

Источник: РИА Новости

Мы должны преодолеть разделение ради выживания и развития. Даже хотя мы далеки от политического объединения, установление мира между Югом и Севером, свободное посещение друг друга и формирование единого экономического сообщества — настоящее освобождение для нас. Мун Чжэ Ин Президент Южной Кореи

Он добавил, что «мир и процветание на Корейском полуострове — это обещание, которое два лидера сделали остальному миру. «Я надеюсь, что полная денуклеаризация КНДР и соответствующие меры США будут реализованы», — добавил он.

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Железнодорожное сообщество

Как заявил Мун Чжэ Ин, интеграцию с КНДР можно начать с создания «железнодорожного сообщества Северо-Восточной Азии», которое будет включать шесть стран Северо-Восточной Азии и США.

Позже в офисе южнокорейского президента уточнили, что шесть этих стран — две Кореи, Россия, Китай, Монголия и Япония.

«Это сообщество приведет к (формированию) энергетического и экономического блока в Северо-Восточной Азии путем расширения нашей экономической зоны на северный континент и создания основы для сосуществования и процветания в Северо-Восточной Азии», — заявил Мун Чжэ Ин.

Он добавил, что это станет «началом многосторонней системы безопасности» в регионе.

Южнокорейский лидер напомнил, что Евросоюз начинался как простое объединение в сфере угля и стали.

При этом Мун Чжэ Ин оговорился, что полноценная интеграция возможна только после полной денуклеаризации.

Соединение дорог и совместная экономическая зона

Мун Чжэ Ин заявил, что железные и автомобильные дороги двух Корей планируется соединить к концу года.

В июне две Кореи договорились о создании совместной рабочей группы для реализации проекта модернизации на двух участках своих железных дорог. Южная Корея не так давно вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог, что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через КНДР.

В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, но смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле 2018 года лидеры двух корейских государств договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.

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Южная Корея надеется через Транссиб доставлять грузы в Европу, которые пока приходится отправлять морским путем.

Также Мун Чжэ Ин заявил, что в случае разрядки две Кореи могут создать в приграничных районах Кёнгидо и Канводно объединенную специальную экономическую зону.

По его словам, это создаст возможности для создания большого количества рабочих мест и для регионального развития региона, даст шанс средним и малым предприятиям.

Президент отметил, что в перспективе прибыль от экономического сотрудничества Корей в следующие 30 лет составит по меньшей мере 170 триллионов вон (около 1,5 триллионов долларов), а если будет запущено всестороннее сотрудничество — еще больше. Работа южнокорейского технопарка в Кэсоне в КНДР, соединение железных дорог и совместная добыча полезных ископаемых еще усилит этот эффект.

Курс на разрядку

Снижение напряженности между двумя Кореями началась после смены власти в Сеуле. 27 апреля в Пханмунджоме состоялась первая встреча Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, после чего они встретились еще один раз в мае в преддверии проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита.

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На первом в истории саммите США и КНДР встретились Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. По итогам американский лидер заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро».

Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.