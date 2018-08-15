Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Ксению Собчак раскритиковали за шутку о сыне
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Сергей Шнуров сменил имидж
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
СМИ: Заслуженные мастерицы спорта - посмотрите, что они делают
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ -СМИ
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
ПАОК отправил «Спартак» в ЛЕ, сломав характер подопечных Карреры
Иван Саввиди: Приятно, что «Спартак» унижен на своем стадионе
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
СМИ: Пьяная Собчак эротически станцевала полураздетой - видео
Бросивший жену и ребенка Трофимов оправдался на ТВ
Куда поехать в России в бархатный сезон
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8Звездный дождь
08:44 (мск), источник: РИА Новости

Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров

АНКАРА, 15 авг — РИА Новости. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответствующий указа президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Источник: РИА Новости

Согласно документу, пошлины на табачные изделия повысили на 60%, на алкоголь — на 140%, на автомобили — на 120%. Кроме того, пошлины выросли еще на некоторые категории товаров, в том числе рис, фрукты и косметические изделия.

Разногласия Турции и США

Последнее время турецкая лира обновляет исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп одобрил двукратное увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Читайте также
Эрдоган объявил о бойкоте Турцией электроники из США

В понедельник турецкий Центробанк объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет резервов. В результате курс лиры прекратил падение к доллару.

Кроме того, отношения двух стран обострились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».

Накануне Турция объявила бойкот американским электронным товарам. Также власти страны пообещали отказаться от использования американских стройматериалов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас против страны «ведется экономическая атака».

Читайте также:

Нет айфону. Турки решили отказаться от американских телефонов
Во время загрузки произошла ошибка.
14 августа© Ньюстюб
 Горе-пушка: Украина создала нового 'конкурента' российской артиллерии
Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская
Путин готов встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время
Умер Эдуард Успенский
Московский «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
Сталевар из Армении рассказал о трюке с расплавленным металлом
Названы продукты, которые россияне стали чаще покупать
Кремль ответил матери Сенцова на прошение об освобождении сына
Ученые: следующая пятилетка будет рекордно жаркой
Спорт
ПАОК отправил «Спартак» в ЛЕ, сломав характер подопечных Карреры «Спартак» не забил и ни разу не пробил в створ ворот
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
76-летний Лещенко стал наставником «Голоса» для пенсионеров Певец присоединился к Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева переживает из-за внешности после родов Телеведущая, которая на днях родила дочь, рассказала о своем самочувствии.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь