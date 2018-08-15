Памфилова посоветовала КПРФ активнее вести подготовку к пенсионному референдуму

«Вместо того, чтобы жаловаться, КПРФ надо активнее работать. У них две группы зарегистрированы — в Алтайском крае и Иркутской области», — сказала она журналистам в среду.

«Сейчас у них есть возможность [организовать референдум], если они не проспят и быстренько будут развивать там свои инициативные группы, им не надо больше в ЦИК обращаться. Они собрались оперативно, подали документы в свой избирком. Если они выполнят все процедуры, их просто будут автоматически регистрировать под этот вопрос», — добавила глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что не видит для инициаторов референдума «никаких препятствий», к тому же разные группы могут объединяться под одним вопросом. «Все зависит от их самоорганизации, умения договариваться и желания реально проводить референдум. По крайней мере, прежде чем априори обвинять власть и домышлять о всяких кознях, сначала доведите до ума первый этап», — сказала она.

Памфилова сообщила, что новых заявок на проведение референдума по пенсионному возрасту не поступало. «Думаю, большинству понятно, что такие инициативы [направлены] только на дезорганизацию процесса, а любой здравомыслящий инициатор, желающий проводить референдум, все-таки выберет более рациональный путь, присоединившись к той группе, которую он считает наиболее сильной», — резюмировала она.

Пять одинаковых инициатив

ЦИК 10 августа одобрил формулировки вопросов, предлагаемых двумя инициативными группами общественников из Нижегородской и Вологодской областей для вынесения на референдум против повышения пенсионного возраста. До этого Центризбирком вынес аналогичное решение в отношении вопросов трех независимых друг от друга инициативных групп, созданных справороссом Ильей Свиридовым в Москве, общественниками в Подмосковье и КПРФ в Алтайском крае. Вопросы всех пяти инициативных групп схожи.

По закону в одном регионе две инициативные группы с похожими вопросами референдума зарегистрированы быть не могут, предпочтение отдается той, которая подаст документы первой. Поскольку у всех инициаторов вопросы похожи и посвящены одной теме, зарегистрировать группы в половине субъектов каждой из них невозможно с математической точки зрения, так как для проведения референдума инициативная группа должна зарегистрировать подгруппы минимум в половине регионов страны.