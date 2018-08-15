Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
До конца света остались сутки - конспирологи
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
11-летний сын Певцова и Дроздовой растет копией мамы
Шукшину чуть не растерзала толпа россиян: спас Панкратов-Черный
Замужняя Эмили Ратаковски отдохнула на яхте с манекенщиком
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
«Маме бесполезно что-либо доказывать»: откровенный рассказ няни
11-летний сын Певцова и Дроздовой растет копией мамы
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу
Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше
Потеряв бизнес, пара из РФ открыла новое дело, выручив 43 млн руб
СМИ узнали причину смерти Эдуарда Успенского
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
13:54 (мск), источник: ТАСС

Памфилова посоветовала КПРФ активнее вести подготовку к пенсионному референдуму

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что КПРФ следует активнее заниматься регистрацией инициативных групп по пенсионному референдуму в регионах.

«Вместо того, чтобы жаловаться, КПРФ надо активнее работать. У них две группы зарегистрированы — в Алтайском крае и Иркутской области», — сказала она журналистам в среду.

«Сейчас у них есть возможность [организовать референдум], если они не проспят и быстренько будут развивать там свои инициативные группы, им не надо больше в ЦИК обращаться. Они собрались оперативно, подали документы в свой избирком. Если они выполнят все процедуры, их просто будут автоматически регистрировать под этот вопрос», — добавила глава ЦИК.

Видео
Рост на тысячу каждый год: Голикова рассказала, как собираются индексировать пенсии

Памфилова подчеркнула, что не видит для инициаторов референдума «никаких препятствий», к тому же разные группы могут объединяться под одним вопросом. «Все зависит от их самоорганизации, умения договариваться и желания реально проводить референдум. По крайней мере, прежде чем априори обвинять власть и домышлять о всяких кознях, сначала доведите до ума первый этап», — сказала она.

Памфилова сообщила, что новых заявок на проведение референдума по пенсионному возрасту не поступало. «Думаю, большинству понятно, что такие инициативы [направлены] только на дезорганизацию процесса, а любой здравомыслящий инициатор, желающий проводить референдум, все-таки выберет более рациональный путь, присоединившись к той группе, которую он считает наиболее сильной», — резюмировала она.

Пять одинаковых инициатив

ЦИК 10 августа одобрил формулировки вопросов, предлагаемых двумя инициативными группами общественников из Нижегородской и Вологодской областей для вынесения на референдум против повышения пенсионного возраста. До этого Центризбирком вынес аналогичное решение в отношении вопросов трех независимых друг от друга инициативных групп, созданных справороссом Ильей Свиридовым в Москве, общественниками в Подмосковье и КПРФ в Алтайском крае. Вопросы всех пяти инициативных групп схожи.

По закону в одном регионе две инициативные группы с похожими вопросами референдума зарегистрированы быть не могут, предпочтение отдается той, которая подаст документы первой. Поскольку у всех инициаторов вопросы похожи и посвящены одной теме, зарегистрировать группы в половине субъектов каждой из них невозможно с математической точки зрения, так как для проведения референдума инициативная группа должна зарегистрировать подгруппы минимум в половине регионов страны.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала инициаторов референдума объединяться, чтобы сделать возможным проведение плебисцита. Справоросс Свиридов на дебатах 14 августа предложил КПРФ объединиться для организации референдума.

 Умер Эдуард Успенский
Жгли дома, кинжалами резали женщин – Воробьев о событиях в Фергане
Россиянам сохранят пенсионные льготы
Во Франции турист выкопал яму на пляже и утонул в ней
Оккупация по-американски: сто лет назад США вторглись в Россию
Как пастор из США обрушил экономику Турции
СК возбудил дело о пытках заключенных после вылета России с ЧМ
На что хватит денег богатейшего человека в мире Джеффа Безоса?
Волонтеры часто работают эффективнее чиновников, заявил Путин
Спорт
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу В Таллине на "Лиллекюле" пройдет матч за Суперкубок Европы, в котором испанские "Реал" и "Атлетико" разыграют мадридское дерби на новом уровне
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории.
Авто
Жигули: красивые, крутые и модные (фоторепортаж с ЖиФеста) 11 августа в Подмосковье состоялся ЖиФест 2018 — третий по счету ежегодный всероссийский фестиваль любителей классических автомобилей «Жигули». Причем компанию «Жигулям» в этот раз составили и передне-, а также полноприводные модели АВТОВАЗа
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
За здоровьем и за праздником: куда поехать в России в бархатный сезон
Леди
Как модно одеваться: советы от женщин старше 50 лет (фото) После 40-ка жизнь только начинается, а после 50-ти становится похожа на модное приключение с принятием своего тела, возраста.
Дети
Стало известно имя новорожденной дочери 47-летней Кудрявцевой Ведущая назвала наследницу Марией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь