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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Вячеслав Володин предлагает поднять пенсии до 20−25 тысяч рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ближайшие годы размер пенсий в России требуется увеличить до 20−25 тыс. руб. Эту инициативу он озвучил 15 августа на рабочем совещании по подготовке парламентско-общественных слушаний, запланированных на 21 августа.

Источник: РИА "Новости"

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», — сказал спикер журналистам после совещания (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Володина, «дыра» в Пенсионном фонде будет увеличиваться.

Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20−25 тыс. руб., а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура.
Вячеслав Володин
спикер Госдумы
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Во время выступления перед жителями Заводского района Саратова 11 августа Вячеслав Володин не исключил, что в России могут отменить государственные пенсии, если не будет проведена пенсионная реформа. Спикер назвал вопрос о повышении пенсионного возраста «тяжелейшим».

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект пенсионной реформы, согласно которому пенсионный возраст россиян предлагается повысить до 65 лет для мужчин (с 60-ти) и до 63 лет для женщин (с 55-ти). Вопреки недовольству граждан, 19 июля Госдума приняла проект закона в первом чтении. После этого президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных правительством вариантов реформы. Это вызвало дискуссии о возможном смягчении параметров законопроекта.

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