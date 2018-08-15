Вячеслав Володин предлагает поднять пенсии до 20−25 тысяч рублей

Источник: РИА "Новости"

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», — сказал спикер журналистам после совещания (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Володина, «дыра» в Пенсионном фонде будет увеличиваться.

Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20−25 тыс. руб., а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура. Вячеслав Володин спикер Госдумы

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Во время выступления перед жителями Заводского района Саратова 11 августа Вячеслав Володин не исключил, что в России могут отменить государственные пенсии, если не будет проведена пенсионная реформа. Спикер назвал вопрос о повышении пенсионного возраста «тяжелейшим».