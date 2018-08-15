Вячеслав Володин предлагает поднять пенсии до 20−25 тысяч рублей

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», — сказал спикер журналистам после совещания (цитата по «РИА Новости»).
По мнению господина Володина, «дыра» в Пенсионном фонде будет увеличиваться.
Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20−25 тыс. руб., а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура.
Вячеслав Володинспикер Госдумы
Во время выступления перед жителями Заводского района Саратова 11 августа Вячеслав Володин не исключил, что в России могут отменить государственные пенсии, если не будет проведена пенсионная реформа. Спикер назвал вопрос о повышении пенсионного возраста «тяжелейшим».
16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект пенсионной реформы, согласно которому пенсионный возраст россиян предлагается повысить до 65 лет для мужчин (с 60-ти) и до 63 лет для женщин (с 55-ти). Вопреки недовольству граждан, 19 июля Госдума приняла проект закона в первом чтении. После этого президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных правительством вариантов реформы. Это вызвало дискуссии о возможном смягчении параметров законопроекта.