Владимир Путин заявил о нехватке позитива в соцсетях
Президент России Владимир Путин убежден, что в социальных сетях мало позитивного контента. Во время посещения
Президент России Владимир Путин убежден, что в социальных сетях мало позитивного контента. Во время посещения
Он рассказал президенту, что контент для студенческих телестудий распространяется в основном в соцсетях. «Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — приводят слова Владимира Путина информагентства.
В последнее время в России увеличилось число уголовных дел, возбужденных за репосты и лайки в соцсетях. Кремль призвал при рассмотрении каждого из дел сохранять здравый смысл. Как заявил
Летом 2018 года в Госдуму внесли пакет законопроектов, отменяющих уголовную ответственность за репосты и лайки. Mail.Ru Group 15 августа также предложила декриминализировать действия пользователей в соцсетях и амнистировать ранее осужденных по соответствующим статьям.