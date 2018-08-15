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17:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин заявил о нехватке позитива в соцсетях

Президент России Владимир Путин убежден, что в социальных сетях мало позитивного контента. Во время посещения Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018» в Пятигорске глава государства пообщался с соавтором проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» Исраилом Тамаевым.

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал президенту, что контент для студенческих телестудий распространяется в основном в соцсетях. «Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — приводят слова Владимира Путина информагентства.

В последнее время в России увеличилось число уголовных дел, возбужденных за репосты и лайки в соцсетях. Кремль призвал при рассмотрении каждого из дел сохранять здравый смысл. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «бывают случаи за гранью разумного».

Летом 2018 года в Госдуму внесли пакет законопроектов, отменяющих уголовную ответственность за репосты и лайки. Mail.Ru Group 15 августа также предложила декриминализировать действия пользователей в соцсетях и амнистировать ранее осужденных по соответствующим статьям.

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