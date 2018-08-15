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18:43 (мск), источник: Газета.Ру

Захарова заявила, что США не справились с ролью супермена

По мнению российского Министерства иностранных дел, США не справились с ролью «супермена» и не смогли подтвердить концепцию своей исключительности. В то же время в МИДе отмечают, что новый рекордный оборонный бюджет США является попыткой Вашингтона сохранить свое доминирование в мире посредством силы.

Источник: РИА "Новости"

США, заявившие некогда о своей исключительности, не справились с ролью «супермена», сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на встрече с участниками международного образовательного форума «БалтАртек», сообщает РИА «Новости».

Была придумана концепция исключительности США… Но если бы США могли приносить стабильность, регулировать стабильность, то многие приняли бы эту концепцию. С ролью супермена США не справились.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

В качестве ошибок, допущенных США, она отметила увеличение количества конфликтов, их более глобальный характер.

По ее словам, США не смогли реализовать задачи, стоящие перед государством, заявившим о своей особой роли.

В то же время дипломат отметила, что новый оборонный бюджет США фиксирует курс Вашингтона на доминирование в мире.

Как указала Захарова, подписанный президентом США Дональдом Трампом 13 августа закон о предельных расходах на национальную оборону в 2019 году, по сути, фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы.

Новый оборонный бюджет США предполагает выделить $716 млрд на военные расходы, что является самыми большими тратами на оборону за всю историю США.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, траты России на оборону всегда были меньше, чем в США. По его мнению, это «красноречиво свидетельствует», что Россию неуместно позиционировать внутри США как угрозу. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москву неверно выставлять врагом, «будь то европейские страны или страны, находящиеся на американском континенте, на североамериканском».

Однако, по мнению эксперта-американиста, президента Американского института в Москве Эдуарда Лозанского, высокие траты на военные расходы связаны, в первую очередь, с внутренними проблемами США, а не внешними.

Таким образом Трамп пытается привлечь американскую армию на свою сторону в случае импичмента.

«Главная причина — чтобы силовики, как есть такое выражение, были на его стороне в случае каких-то потрясений», — передает слова эксперта НСН. По его мнению, потрясения предстоят после выборов, если демократы получат большинство мест в конгрессе.

В самом проекте бюджета уделяется повышенное внимание модернизации почти всех видов войск, в том числе стратегических сил. Будет увеличена штатная численность военнослужащих на 15,6 тыс. человек. Всего оборонный бюджет предусматривает 487,5 тыс. военнослужащих в сухопутных войсках, 335,4 тысячи в военно-морских силах, 186,1 тыс. в корпусе морской пехоты и 329,1 тыс. в военно-воздушных силах.

Агентство противоракетной обороны США должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение так называемой «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.

Кроме того, резко — с $22 млн до $360 млн — увеличены средства на закупку новейших бронетранспортеров Stryker A1. Планируется модернизировать 135 танков M1 Abrams, 60 гусеничных боевых машин пехоты Bradley, почти 200 многоцелевых бронированных машин и еще около 3,4 тыс. различных военных автомобилей.

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В рамках оборонного бюджета 2019 года $7,6 млрд будут потрачены на закупку 77 новейших истребителей F-35. Существенные средства будут выделены на развитие беспилотных летательных аппаратов, в частности EQ-4. Планируется пустить $24,1 млрд на постройку 13 кораблей и на ускорение строительства четвертого авианосца класса Ford и новейшей атомной ракетной подводной лодки класса Columbia (первоначально работы предполагалось начать в 2021—2023 годах).

Бюджет-2019 подтверждает политику США по непризнанию Крыма российским и связанные с этим ограничения (с возможностью исключений, если это соответствует «интересам национальной безопасности» США), а также продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией (кроме взаимодействия по предотвращению конфликтов). Вашингтон последовательно отказывается признавать итоги референдума в Крыму весной 2014 года, по итогам которых полуостров перешел под юрисдикцию России. Москва неоднократно заявляла, что плебисцит в Крыму прошел в полном соответствии с международными нормами.

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