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16:50 (мск), источник: RNS

Минсвязи поддержало законопроект о декриминализации статьи за репосты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило положительный отзыв на проект закона об отмене уголовного наказания за экстремистские публикации и репосты в интернете, сообщил RNS заместитель главы ведомства Алексей Волин.

«Мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов», — сообщил RNS Алексей Волин.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов вместе с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлевым внесли на рассмотрение два законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды».

Депутаты предлагают оставить уголовное наказание только за возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой. За публичные призывы или призывы в СМИ и интернете обвиняемых предлагается наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или арестом на срок до 15 суток.

Верховный суд РФ в своем отзыве к законопроекту утверждал, что что документ фактически декриминализует первую часть 282-й статьи УК РФ.

«Реализация указанных предложений приведет к фактической декриминализации деяния, предусмотренного частью 1 действующей статьи 282 УК РФ, и расширению области применения проектной уголовно-правовой нормы вследствие исключения признака публичности совершаемых действий, что свидетельствует о противоречивости законопроекта», — сообщается в отзыве.

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