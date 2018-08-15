Минсвязи поддержало законопроект о декриминализации статьи за репосты

«Мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов», — сообщил RNS Алексей Волин.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов вместе с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлевым внесли на рассмотрение два законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды».

Депутаты предлагают оставить уголовное наказание только за возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой. За публичные призывы или призывы в СМИ и интернете обвиняемых предлагается наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или арестом на срок до 15 суток.

Верховный суд РФ в своем отзыве к законопроекту утверждал, что что документ фактически декриминализует первую часть 282-й статьи УК РФ.